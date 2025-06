Par Ishaq Khalid

Le ministère sénégalais de la santé a confirmé samedi un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) dans un hôpital de la banlieue de Dakar, la capitale du pays.

Le cas a été détecté le 21 avril à l'hôpital Dalal Jamm de Guediawaye, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué. Les autorités précisent qu'une équipe spéciale d'urgence sanitaire a été mise en place pour superviser la riposte.

Quelle est la gravité de la maladie ?

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) est un virus transmis par les tiques qui peut également se transmettre entre humains par contact étroit avec du sang ou des fluides corporels, selon l'Organisation mondiale de la santé. Son taux de mortalité se situe entre 10 et 40 %. Les animaux comme les humains peuvent contracter le virus.

Les symptômes de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo sont la fièvre, les douleurs musculaires, les vertiges, la sensibilité à la lumière et les vomissements, et peuvent entraîner une défaillance des organes et une hémorragie interne.

Selon l'OMS, la maladie a été décrite pour la première fois dans la péninsule de Crimée en 1944 et a reçu le nom de fièvre hémorragique de Crimée.

Mais en 1969, il a été reconnu que l'agent pathogène responsable de la fièvre hémorragique de Crimée était le même que celui responsable d'une maladie identifiée en 1956 dans le bassin du Congo. Le lien entre les deux noms de lieux a donné lieu au nom actuel de la maladie et du virus.

Le virus est aujourd'hui présent en Afrique, dans les Balkans, au Moyen-Orient et dans certains pays d'Asie.

Les épidémies récentes en Afrique ont été de portée limitée. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, la plus grande épidémie récente a été détectée en Mauritanie en 2003, avec 35 cas et six décès. L'Afrique du Sud a enregistré 17 cas et cinq décès en 2011.

Toute personne peut contracter la maladie si elle est exposée au virus. Mais les personnes les plus exposées sont les travailleurs agricoles, en raison notamment de l'exposition aux tiques et aux animaux, et les travailleurs des abattoirs, exposés au sang et aux tissus du bétail infecté.

D'autres sont le personnel médical et les personnes qui s'occupent de personnes infectées en raison du contact potentiel avec les fluides corporels des patients.

Existe-t-il un vaccin efficace ?

Les animaux affectés peuvent également être mis en quarantaine pendant au moins deux semaines pour s'assurer qu'ils sont exempts de tiques, ce qui réduira les risques de transmission à l'homme. Il n'existe actuellement aucun vaccin utilisable chez les animaux.

De même, bien qu'un vaccin inactivé dérivé du cerveau de souris ait été mis au point et utilisé à petite échelle en Europe de l'Est, il n'existe actuellement aucun vaccin sûr et efficace disponible à grande échelle pour l'homme, confirme l'OMS.

En l'absence d'un vaccin efficace, le seul moyen de réduire l'infection chez l'homme est de sensibiliser les gens aux facteurs de risque et de les informer des mesures qu'ils peuvent prendre pour réduire l'exposition au virus.

Qu'en est-il du traitement ?

Les soins de soutien généraux et le traitement des symptômes constituent la principale approche de la prise en charge de l'infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton chez l'homme.

Selon l'OMS, la ribavirine, un médicament antiviral, a été utilisée pour traiter l'infection par la FHCC avec un bénéfice apparent. Les formulations orales et intraveineuses semblent être efficaces.

Il est difficile de prévenir ou de contrôler la maladie chez les animaux et les tiques, car le cycle tique-animal-tique passe généralement inaperçu et l'infection chez les animaux domestiques n'est généralement pas évidente.

L'organisation mondiale de la santé a recommandé des mesures de lutte contre les tiques, telles que l'utilisation de produits chimiques tueurs de tiques, comme étant la seule option réaliste pour les installations d'élevage bien gérées.

L'infection par le virus de la FHCC peut être diagnostiquée par différents tests de laboratoire, notamment le test immuno-enzymatique (ELISA), la détection d'antigènes, la neutralisation du sérum, la réaction en chaîne de la transcriptase inverse et de la polymérase (RT-PCR) et l'isolement du virus par culture cellulaire.

L'Organisation mondiale de la santé indique que les patients atteints d'une maladie mortelle, ainsi que les patients dans les premiers jours de la maladie, "ne développent généralement pas de réponse anticorps mesurable et le diagnostic chez ces personnes est donc réalisé par la détection du virus ou de l'ARN dans des échantillons de sang ou de tissu".

Six façons de se protéger

Bien qu'il n'existe pas de vaccin sûr et efficace contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, les experts de la santé affirment que les personnes vivant dans des zones vulnérables peuvent minimiser les risques de contracter la maladie de plusieurs manières, dont les cinq suivantes, fournies par l'OMS :

. Éviter les contacts physiques étroits avec les personnes infectées par la FHCC, porter des gants et un équipement de protection lorsqu'on s'occupe de personnes malades, et se laver les mains régulièrement après avoir soigné ou rendu visite à ces personnes.

.Portez des vêtements de protection, notamment des manches et des pantalons longs. Il est également essentiel de porter des gants et d'autres vêtements de protection lors de la manipulation d'animaux ou de leurs tissus dans les zones endémiques, en particulier lors des procédures d'abattage, de dépeçage et d'abattage sélectif.

. Utiliser des acaricides approuvés, c'est-à-dire des produits chimiques destinés à tuer les tiques sur les vêtements, ainsi que des répulsifs sur la peau et les vêtements.

Examiner régulièrement les vêtements et la peau à la recherche de tiques. Si vous en trouvez, retirez-les immédiatement et en toute sécurité. Portez des vêtements de couleur claire afin de pouvoir détecter facilement les insectes suceurs de sang sur les vêtements.

Essayez autant que possible d'éviter les zones où les tiques sont abondantes et cherchez à éliminer ou à contrôler en toute sécurité les infestations de parasites suceurs de sang sur les animaux ou dans les étables et les granges.

Mettre les animaux en quarantaine avant de les emmener à l'abattoir ou les traiter systématiquement avec des pesticides deux semaines avant l'abattage.