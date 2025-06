La Turquie a neutralisé Abu al Qurayshi, le soi-disant chef de l'organisation terroriste Daesh, lors d'une opération en Syrie, a annoncé le président Recep Tayyip Erdogan.

"L'Organisation nationale du renseignement (MIT) suivait depuis longtemps le soi-disant chef de Daesh, dont le nom de code est Abu Hussein al Qurayshi", a déclaré M. Erdogan lors d'une interview en direct sur la chaîne de télévision turque TRT Turk dimanche.

"C'est la première fois que je le dis ici. Cette personne a été neutralisée lors d'une opération menée par le MIT hier", a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu'Ankara poursuivrait sa lutte contre les organisations terroristes sans aucune discrimination.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à déclarer Daesh comme organisation terroriste.

Depuis, le pays a été attaqué à plusieurs reprises par le groupe terroriste, faisant plus de 300 morts et des centaines de blessés dans au moins dix attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

En réaction, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes sur son territoire et à l'étranger afin de prévenir d'autres attaques.

L'islamophobie se répand en Occident

M. Erdogan a déclaré que le racisme, l'islamophobie et la discrimination se propageaient en Occident "comme des cellules cancéreuses", ajoutant : "Les pays occidentaux n'ont pas encore fait preuve d'efforts pour lutter contre la discrimination : "Les pays occidentaux n'ont pas encore fait preuve d'efforts pour faire face à cette menace.

Les discours haineux et les attaques visant les musulmans et les mosquées à l'étranger se multiplient également, a-t-il souligné.

"Les actes ignobles commis par des groupes racistes, tels que les incendies de mosquées et les déchirures du saint Coran, se sont également multipliés [...]. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la vie et des biens de nos citoyens", a déclaré M. Erdogan.

Ces derniers mois, plusieurs actes d'incendie du Coran, ou tentatives d'incendie, ont été perpétrés par des personnalités ou des groupes islamophobes en Europe du Nord et dans les pays nordiques.

Concernant les meurtres perpétrés par le groupe néo-nazi National Socialist Underground (NSU), M. Erdogan a déclaré que la Turquie suivrait la situation.

"Si cela s'avère nécessaire, nous devons intenter toutes sortes de poursuites devant les tribunaux internationaux, qu'il s'agisse de compensations matérielles ou morales, afin d'obtenir des résultats", a-t-il ajouté.

Le groupe terroriste d'extrême droite NSU a tué huit immigrants turcs, un citoyen grec et une policière allemande entre 2000 et 2007, mais les affaires sont restées longtemps non résolues à ce jour.