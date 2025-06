Cinq groupes armés centrafricains ont procédé vendredi 28 avril à la dissolution intégrale de leurs mouvements, selon une note d'information publiée par la présidence centrafricaine ajoutant que la cérémonie solennelle a été présidée par le président Faustin Archange Touadera.

Selon la présidence centrafricaine, il s'agit de La Renaissance, un mouvement de la Séléka Rénové pour la Paix et la Justice (SRPJ) ; de Révolution et Justice (RJB), dirigé par Belanga ; du Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC), dirigé par Abdoulaye Issene ; du Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC), dirigé par Jean Rock Sobi et du Mouvement Patriotique pour le Centrafrique (MPC), dirigé par Hassan Adramane.

« J’apprécie la décision de nos compatriotes des cinq autres groupes armés de se réengager dans la République pour œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité, la réconciliation nationale et le respect de l’autorité de l’Etat », a indiqué le président Touadera selon la note de la présidence, ajoutant que le président centrafricain a pris acte des « déclarations solennelles des cinq groupes armés devant le peuple centrafricain, devant les Représentants des diverses Institutions de la République ».

Vendredi à Bangui, le président Touadera a une fois de plus réitéré son engagement ferme de faire de la République Centrafricaine « un pays sans groupes armés et sécurisé » et a saisi l’opportunité pour renouveler son appel « aux autres leaders des groupes armés d’abandonner la voie de la violence, de la destruction, en s’inscrivant fermement dans le processus global de paix en cours » en RCA.

En décembre 2022, quatre autres groupes armés signataires de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) avaient procédé à la dissolution intégrale de leurs mouvements armés.

Il s'agissait du Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique (RPRC), dirigé par Gotran Djono Haba, du Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ) de Gilbert Toumou Deya, de l'Union des forces républicaines fondamentales (UFRF) de Askin Nzengue et de l'Union des forces républicaines (UFR).

Pour rappel, l'accord de paix (APPR-RCA) a été signé le 6 février 2019 à Bangui, la capitale centrafricaine, entre le gouvernement et les 14 groupes armés actifs dans le pays, à la suite des pourparlers menés à Khartoum au Soudan sous l'égide des partenaires de la RCA, dont l'Union africaine et les Nations Unies.