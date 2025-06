Un avion C-130 de l'armée de l'air turque a ramené les ressortissants turcs à la capitale Ankara en toute sécurité, a indiqué le ministère dans un message sur Twitter, accompagné d'un clip vidéo montrant des personnes embarquant dans l'avion.

Vendredi, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré qu'un total de 1834 personnes, dont 249 citoyens de 19 pays différents, avaient été évacuées du Soudan.

Selon le ministère soudanais de la santé, au moins 528 personnes ont été tuées et plus de 4 500 blessées dans les combats qui opposent depuis le 15 avril deux généraux rivaux au Soudan : le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le commandant paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) Mohammed Hamdan "Hemedti" Dagalo.

Ces derniers mois, un désaccord s'était installé entre l'armée et les forces paramilitaires au sujet de l'intégration des forces de soutien rapide dans les forces armées, une condition essentielle de l'accord de transition conclu par le Soudan avec les groupes politiques.

Le Soudan n'a plus de gouvernement depuis octobre 2021, date à laquelle l'armée a démis le gouvernement de transition du premier ministre Abdalla Hamdok et déclaré l'état d'urgence, une décision qualifiée de "coup d'État" par les forces politiques.

La période de transition du Soudan, qui a débuté en août 2019 après l'éviction du président Omar al-Bashir, devait se terminer par des élections début 2024.