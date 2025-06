Par Martin Jay

Tout récemment, on a appris que des mercenaires de Wagner travaillaient pour le gouvernement du Burkina Faso, une ancienne colonie française d'Afrique de l'Ouest qui occupe rarement le devant de la scène médiatique, en tout cas pas dans la presse grand public anglophone. Cela a commencé à effrayer l'Occident, sans parler du gouvernement ghanéen qui les considère comme une menace potentielle, car Londres et Washington ont l'impression que la France perd son influence dans ses anciennes colonies et que - inévitablement - la Russie la remplacera en tant qu'hégémonie.

Ils ont raison de s'inquiéter. C'est déjà le cas, quoique lentement, avec la perte du Mali et le passage à l'assistance russe au Burkina Faso. Tous les regards sont désormais tournés vers cet État d'Afrique de l'Ouest pour voir s'il ira jusqu'au bout et rompra ses liens avec l'Élysée, même si beaucoup diront que, même si cela ne s'est pas produit officiellement, c'est déjà le cas à bien des égards. Il a suivi le format classique de son voisin, le Mali, dont le pouvoir militaire s'est opposé à Macron dès le premier jour ; les médias français ont été interdits pour avoir parlé de l'opposition (toujours qualifiée de "terroristes" par les gouvernements de transition), ce qui a été suivi par l'expulsion de l'armée française.

Dans le cas du Mali, ce furent d'abord les troupes françaises, puis les médias, puis les ONG. Dans le cas du Burkina Faso, les ONG et les troupes françaises sont encore présentes en petit nombre, mais compte tenu de la paranoïa actuelle des militaires au pouvoir, qui n'a pris le pouvoir qu'il y a quelques mois, et de la conviction de ses officiers que ce sont les Français qui soutiennent l'ancien dirigeant, ce n'est qu'une question de temps avant que l'élite de Ouagadougou ne suive l'exemple du Mali.

50 % des réserves d'or à Paris ?

Lorsque cela se produira, le Burkina Faso sera à nouveau présenté sur CNN et BBC comme la nouvelle histoire de l'incapacité de l'Afrique à dépasser le modèle de gouvernance post-colonial d'occupation militaire. Pourtant, ce pré carré français a récemment fait la une des journaux lorsqu'un clip vidéo du nouveau Premier ministre italien est devenu viral, affirmant que ce sont les Français qui ont "pris" 50 % de ses réserves d'or et que, par conséquent, ils ont asservi le pays en produisant des migrants qui finissent dans des bateaux cherchant refuge en Italie.

En fait, les arguments de la Première ministre Giorgia Meloni sont largement erronés. La France ne conserve en fait aucune partie de l'or du Burkina Faso, mais elle garde un certain contrôle sur son économie - et sur celle de nombreux autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest - par l'intermédiaire d'une monnaie créée par les Français, qui est aujourd'hui largement considérée comme une survivance coloniale et une corde autour du cou de ces pays.

La diatribe de Meloni est factuellement incorrecte, mais son argument est bon. Si ces pays pouvaient se libérer du carcan de la France et de sa relation coloniale avec l'Elysée, ils pourraient avoir une meilleure chance de se développer politiquement et économiquement.

Si le Burkina Faso franchit l'étape suivante en chassant les troupes françaises de son pays et en se tournant davantage vers la Russie pour obtenir un soutien, il existe un réel danger que d'autres États africains francophones suivent la tendance et que la France - et l'Occident - soient exclus de la moitié de l'Afrique au minimum. Un tel exode serait sans précédent et pourrait bien être considéré comme faisant partie de la "grande remise à zéro" dont nous entendons tous parler. Mais il y a des gagnants et des perdants.

L'Occident doit-il s'avouer vaincu dans un tel scénario ?

Le lien avec le Maroc

C'est là que le Maroc entre en jeu. Tout récemment, Macron a envoyé un ministre à Rabat pour travailler avec les Marocains et préparer le terrain pour sa propre visite au roi en janvier. On pourrait dire que la brouille entre Macron et le Maroc est due au durcissement de la position du premier sur l'immigration. En réalité, elle repose sur l'incapacité de M. Macron à adopter une position lucide sur les revendications de Rabat concernant le Sahara occidental. Les médias ont rapporté que les relations avaient été rétablies lorsque le ministre a fait la séance photo "grip-n-grin" avec le ministre des affaires étrangères du Maroc et a annoncé que tout allait bien. Mais ce n'est pas la vérité.

La vérité est que l'élite à Rabat est malade jusqu'aux dents de Macron et de la France. Oubliez le Burkina Faso et le Mali. Personne sur tout le continent n'est plus épuisé par les Français que les Marocains, car leur relation spéciale avec l'Élysée, en fin de compte, ne leur a rien donné d'autre qu'une migraine et un sentiment permanent de regret du lendemain.

L'élite de Rabat souhaiterait ardemment être complètement "non-alignée" dans le monde et ne s'attacher à aucun radeau de la Méduse, qu'il s'agisse de l'UE, des États-Unis, de la Russie ou même de son ancien maître colonial, la France. En réalité, contrairement au Burkina Faso, qui dépend encore largement de l'aide française, les Marocains sont conscients de l'ampleur des investissements français à Casablanca et sont donc liés à Paris, qu'ils le veuillent ou non. Mais ce lien avec les entreprises françaises au Maroc pourrait bien être le seul lien contingent de Macron si les choses continuent comme elles l'ont été.

Conférence de presse "Grip-n-grin

Lors de la conférence de presse à Rabat, pour ceux qui ont un sens aigu de l'observation et du protocole, Bourita a fait une chose extraordinaire : il a prononcé son discours en darija, le dialecte local, obligeant son hôte à mettre les écouteurs pour la traduction. Cela n'était jamais arrivé auparavant et, au-delà du faux pas diplomatique, cela a envoyé un double message à Macron : "Votre temps est presque écoulé. Nous sommes prêts à rompre toute relation avec la France s'il le faut.

Pourtant, c'est le Maroc et ses relations avec la France qui pourraient sauver à la fois Macron et l'Occident en Afrique. L'influence du Maroc sur le continent s'accroît à un rythme impressionnant et est particulièrement présente dans ces anciennes colonies françaises, où il a déjà une présence bancaire.

Il est vrai, cependant, que l'ensemble du monde arabe se rapproche du modèle des non-alignés.

"Le monde arabe reste réfractaire aux tendances dominantes de la géopolitique mondiale qui insistent pour que les engagements de la région avec les États-Unis, la Chine et, dans une moindre mesure, la Russie soient envisagés sous l'angle de la concurrence entre grandes puissances", écrit Hafed Al-Ghwell.

"En fait, la majeure partie de la région s'éloigne et continuera de s'éloigner d'une dynamique aussi simpliste et condescendante en utilisant l'intensification de la concurrence pour poursuivre ses propres intérêts".

L'expert basé à Washington aurait pu parler de la France et du Maroc, ce qui montre certainement les blessures du colonialisme qui sont visibles partout au Maroc, notamment dans le processus douloureusement lent et humiliant que les Européens doivent suivre simplement pour obtenir la résidence - un cauchemar bureaucratique qui est une réaction directe à la façon dont les Marocains sont traités, croit-on, en Europe.

Il ne fait aucun doute que les Marocains se heurtent à un complexe de la part des Français, qui semblent toujours croire que c'est leur rôle de dénoncer les violations des droits de l'homme commises par Rabat, en particulier avec la récente série d'arrestations de ceux qui ne respectent pas la ligne de conduite.

Pourtant, en suivant la tendance des pays du CCG à devenir plus "non-alignés", Rabat peut obtenir une revanche dont seuls Abu Dhabi et Riyad pourraient rêver : il pourrait remplacer la France et devenir le nouvel acteur incontournable de la région pour l'UE et les Américains, exactement comme la Turquie l'est entre l'Occident et la Russie.

L'élite marocaine à Rabat n'a cependant pas une grande expérience en matière de prise d'initiatives, diront ses détracteurs. L'administration est loin d'être qualifiée de "dynamique". C'est comme si toute la machine attendait que le palais donne l'ordre d'embrasser le monde anglophone, où, en vérité, tous les investissements étrangers dont le Maroc a besoin attendent d'être exploités.

Le "deux pas en avant, trois pas en arrière" dont le Maroc semble parfois être victime dans le circuit mondial - récemment en profitant des projecteurs de la Coupe du monde, qui a été rapidement éclipsée par le scandale des pots-de-vin au Parlement européen - pourrait être remplacé par un rôle central dans le maintien de ces pays africains francophones avec l'Occident, faisant du Maroc une superpuissance régionale que les États-Unis, la France et l'UE n'auraient pas d'autre choix que de respecter.