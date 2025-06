Le Burkina Faso et la République de Guinée sont parvenus à la signature ce weekend, de vingt-deux (22) accords de coopération finalisés dans des domaines et secteurs variés qui intéressent fortement les deux peuples, a appris lundi, Anadolu de source officielle et d’experts.

La clôture des travaux de la grande Commission mixte de coopération entre les deux pays a été sanctionnée par les signatures par les deux parties du procès-verbal de la session, de 22 accords sectoriels de coopération et de la feuille de route, lit-on dans le rapport de la session.

Dans un communiqué, la ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères Olivia Rouamba a souligné que "la moisson est simplement bonne", ajoutant que cette session a mis un accent particulier sur la nécessité d’établir de solides partenariats entre les secteurs privés burkinabè et guinéen qui restent des moteurs de croissance et de créateurs d’emploi.

La liste des 22 accords de coopération entre les deux pays a été consultée lundi par Anadolu, et on y retrouve entre autres, l’artisanat, les services aériens, le transport et le transit, la coopération militaire et technique la sécurité, etc.

Joint par Anadolu, Pierre Compaoré, économiste planificateur, a déclaré que les domaines de coopération entre le Burkina Faso et la Guinée sont hautement stratégiques pour les deux pays.

"Quand vous prenez par exemple les Accords relatifs à l'établissement d'un siège du Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) à Conakry et à l’utilisation du port de Conakry et à la facilitation des activités de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso en République de Guinée, on voit clairement que les deux pays ont des ambitions économiques clairement établies", a dit Compaoré.

"Pour un pays comme le Burkina Faso qui n’a pas accès à la mer, ces accord sont bénéfiques et donnent plus d’opportunités et de facilités aux hommes d’affaires", a-t-il commenté.

S’agissant du mémorandum d'entente dans les domaines énergétique et minier entre les deux pays, il a expliqué que la Guinée, au regard de son important potentiel hydro énergétique peut-être d’un soutien important en matière de production d’électricité pour le Burkina Faso.

Pierre Compaoré a expliqué que dans un contexte international marqué par la rareté des ressources, les pays africains doivent développer une coopération sud-sud. "Il s’agit pour eux de fédérer leurs efforts afin de booster leurs économies respectives", a-t-il dit.

Cependant, a-t-il prévenu, "une chose est de signer des Accords, l’autre chose est de leurs trouver du contenu et de les suivre".

Pour la mise en œuvre de tous ces accords, les ministres burkinabè et guinéen en charge des Affaires étrangères ont convenu d'une feuille de route qui décline les délais précis de réalisation des décisions

Les deux parties se sont engagées à assurer la mise en œuvre de cette feuille de route qui appelle à plus d’actions de développement aux bénéfices des deux peuples avant la prochaine session de la grande Commission mixte de coopération qui devrait se tenir en 2025 à Ouagadougou.