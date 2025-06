Au Kenya, des experts médico-légaux ont commencé à autopsier plus d'une centaine de corps découverts dans des fosses communes liées à un pasteur accusé d'avoir ordonné à ses disciples de mourir de faim.

"Officiellement, le processus d'autopsie des corps commence immédiatement", a déclaré le ministre de l'intérieur, M. Kithure Kindiki, à la presse devant la morgue d'un hôpital de la ville côtière de Malindi.

"Nous sommes ici pour assister à une étape très critique", a-t-il ajouté. "Ce processus devrait prendre environ une semaine, si tout se passe bien.

Les enquêteurs prélèveront également des échantillons d'ADN pour faciliter l'identification, bien que les résultats complets puissent prendre des mois, a déclaré le pathologiste en chef du gouvernement, Johansen Oduor.

Des fosses communes dans la forêt voisine de Shakahola ont révélé des dizaines de morts, pour la plupart des enfants, rapporte l'agence de presse AFP. Mais le bilan de 109 morts, qui inclut un petit nombre de personnes retrouvées vivantes mais décédées sur le chemin de l'hôpital, est encore provisoire.

"Le processus d'exhumation a été temporairement interrompu parce que les experts nous ont informés (que) lorsqu'il pleut, ce processus ne peut pas continuer", a déclaré M. Kindiki.

Paul Mackenzie Nthenge, un ancien chauffeur de taxi qui a créé une secte chrétienne appelée Good News International Church, est accusé d'avoir dit à ses adeptes que la famine offrait un chemin vers Dieu.

Toutefois, M. Kindiki a déclaré vendredi que les rapports préliminaires suggéraient "que certaines des victimes n'étaient peut-être pas mortes de faim. D'autres méthodes ont été utilisées, y compris des blessures".

La découverte des corps a profondément choqué le Kenya, un choc amplifié la semaine dernière par l'annonce de l'inculpation d'un autre télévangéliste de premier plan pour le "massacre" de ses partisans.

Ezekiel Odero, directeur du New Life Prayer Centre and Church, qui a été arrêté jeudi, est soupçonné de meurtre, d'aide au suicide, d'enlèvement, de radicalisation, de crimes contre l'humanité, de cruauté envers les enfants, de fraude et de blanchiment d'argent.

Le procureur Peter Kiprop a déclaré la semaine dernière qu'il existait des "informations crédibles" liant les corps retrouvés dans la forêt à la mort de plusieurs "disciples innocents et vulnérables" d'Odero.

M. Odero et M. Nthenge partagent un "historique d'investissements commerciaux", y compris une station de télévision qui était utilisée pour transmettre des "messages radicalisés" à leurs fidèles, a déclaré M. Kiprop dans les documents du tribunal.

Les deux pasteurs, qui n'ont pas encore fait de commentaires publics, sont actuellement en détention. Ils devraient comparaître devant des tribunaux de différentes villes mardi.