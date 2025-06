Par Abdulwasiu Hassan

La langue rapproche normalement les gens. Mais c'est tout le contraire au Cameroun, où l'utilisation du français et de l'anglais a déclenché un conflit persistant qui a tué plus de 6 000 personnes et en a déplacé près d'un million d'autres depuis 2017, selon les chiffres de l'International Crisis Group.

Contrairement à la plupart des pays africains, le Cameroun a un héritage colonial bilingue. Le pays a d'abord été colonisé par l'Allemagne de 1884 jusqu'à ce que les Allemands soient forcés de partir en 1916 par une force conjointe de troupes françaises et britanniques pendant la Première Guerre mondiale.

Le Cameroun français a obtenu son indépendance en 1960, tandis que le Cameroun britannique est devenu indépendant en 1961.

Cependant, la Grande-Bretagne étant à l'époque le colonisateur du Nigeria voisin, un référendum a été organisé pour déterminer si ses territoires camerounais devaient rejoindre le Nigeria ou le Cameroun français.

À la suite du plébiscite organisé par les Nations unies, la partie sud du Cameroun, colonisée par les Britanniques, a opté pour le Cameroun administré par les Français, tandis que la partie nord a choisi de faire partie du Nigeria.

Les régions francophones, majoritaires au Cameroun, sont devenues dominantes dans la gestion des affaires du pays depuis l'indépendance, tandis que les régions anglophones - le sud-ouest et le nord-ouest - se plaignent souvent d'être marginalisées.

Fin 2016, ce mécontentement a déclenché de nouvelles manifestations et des appels à la sécession pour créer la ''République fédérale d'Ambazonie'' par certains groupes dans les régions - principalement dirigés par des avocats et des enseignants.

Les autorités camerounaises ont alors commencé à réprimer les séparatistes et une violence généralisée a éclaté en 2017.

Les séparatistes rejettent ce qu'ils appellent l'imposition de la langue française à tous dans les systèmes éducatifs, juridiques et administratifs et le fait que les habitants des régions anglophones n'ont qu'un accès limité aux emplois et aux opportunités politiques.

Comme de nombreux commentateurs, un militant des droits de l'homme, Nkongho Felix Agbor Balla, déplore le bilan du conflit armé meurtrier en cours.

Il a déclaré à TRT Afrika que la violence a "également conduit les enfants à ne pas aller à l'école, à la stagnation économique, aux enlèvements, aux arrestations illégales et arbitraires, à la destruction des familles, entre autres".

Pourquoi les langues sont-elles essentielles ?

Hajara Adamu était sur le point de passer son examen de fin d'études secondaires à Bamenda, une ville de la région anglophone, lorsque le conflit a éclaté en 2017.

Elle a expliqué à TRT Afrika qu'elle devait attendre 2020 pour passer l'examen à Douala, une ville de la région francophone.

Les écoles ont été fermées dans sa région d'origine parce que les sécessionnistes "kidnappaient les élèves et les enseignants" pour faire respecter l'interdiction d'aller à l'école qu'ils avaient annoncée.

Cependant, l'étudiante de 20 ans qui parle l'anglais et le français personnifie la nature bilingue du pays.

Bien qu'elle ait été élevée à Bamenda, dans la partie anglophone du pays, elle a appris le français à l'école primaire qu'elle a fréquentée dans la ville.

Cela lui permet de se sentir "chez elle" partout où elle va dans le pays. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des Camerounais des régions anglophones du pays qui ne parlent pas le français, dit-elle.

Selon elle, "les personnes qui ne parlent que l'anglais sont victimes de discrimination". Les Camerounais parlent de nombreuses langues locales, dont le peul, l'ewondo et l'arabe shuwa.

Mais ces langues ont rarement été à l'origine de conflits nationaux meurtriers. C'est pourquoi le différend actuel sur la base des langues coloniales en déconcerte plus d'un.

"Je vois des gens qui se ressemblent, mais qui parlent deux langues différentes. Bien que ces langues ne soient pas les leurs, ils leur accordent la plus grande considération", a déclaré à TRT Afrika Sani Yola, un Nigérian vivant au Cameroun.

"Ces langues ne viennent pas d'Afrique, mais ce sont elles qui causent les problèmes que nous connaissons", ajoute Sani.

Mais l'avocat des droits de l'homme Nkongho Felix Agbor Balla pense qu'il est "trop simpliste" de conclure que le conflit au Cameroun est uniquement lié à deux langues étrangères.

Il estime que les attitudes des principaux acteurs et le fait que le conflit soit centré sur des questions officielles jouent un rôle dans la violence. "Oui, la langue est l'un des problèmes, mais ce n'est pas le problème fondamental", déclare-t-il.

"Les gens utilisent la langue pour réprimer les autres. Mais le fait qu'une personne ne soit pas d'une origine linguistique particulière, ils la traitent différemment", ajoute M. Balla.

Selon lui, "il y a des questions culturelles et historiques qui ont contribué au conflit".

Nécessité d'un dialogue

Au début de l'année, le Canada a annoncé qu'il avait été désigné par les parties au conflit pour jouer un rôle de médiateur.

Selon une déclaration du ministère canadien des affaires étrangères, "le Canada a accepté le mandat de faciliter ce processus, dans le cadre de son engagement à promouvoir la paix et la sécurité et à faire progresser le soutien à la démocratie et aux droits de l'homme".

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait déclaré : "Les parties à cet accord sont la République du Cameroun, le Conseil de gouvernement d'Ambazonia et les forces de défense d'Ambazonia, le Mouvement populaire de libération de l'Afrique et les forces de défense du Southern Cameroons, le gouvernement intérimaire et l'équipe de coalition d'Ambazonie.

Les parties expriment en outre l'espoir que d'autres groupes se joindront au processus. Mais après la déclaration du Canada, le gouvernement camerounais a déclaré qu'il n'avait demandé à aucun pays de jouer le rôle de médiateur.

Dans un communiqué, le gouvernement camerounais a déclaré qu'il "n'a confié à aucun pays étranger ou entité extérieure un rôle de médiateur ou de facilitateur pour régler la crise".

Toutefois, dans son discours du Nouvel An, le président Paul Biya a déclaré que son gouvernement restait attaché à la "résolution pacifique des conflits par le dialogue et la négociation".

Les efforts précédents pour résoudre le conflit ont également échoué, les tentatives de dialogue entre le gouvernement central camerounais et les séparatistes s'étant soldées par un échec.

Néanmoins, M. Balla estime que le dialogue est toujours possible et qu'il doit être poursuivi. "Le meilleur moyen de mettre fin au conflit est que les deux parties, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, dialoguent et fassent des concessions afin de protéger les civils", déclare-t-il.