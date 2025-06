Selon les informations recueillies auprès de sources diplomatiques turques par TRT Français, des sympathisants du groupe terroriste PKK ont attaqué des citoyens turcs près des bureaux de vote à Marseille. Aucun blessé n’est à déplorer, selon les mêmes sources.

Les forces de l’ordre, l'ambassade et le consulat ont pris toutes les mesures et toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des bureaux de vote et des citoyens.

L’ambassadeur de Turquie en France, M.Ali Onaner s'est, par ailleurs, rendu ce matin sur les lieux.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Entre le 27 avril et le 9 mai, plus de 3,4 millions d'expatriés turcs dans 73 pays sont appelés à voter pour les élections présidentielles et législatives de 2023. Les électeurs auront le choix entre quatre candidats à la présidentielle : le président Recep Tayyip Erdogan, candidat à la réélection, et MM Muharrem Ince, Kemal Kilicdaroglu et Sinan Ogan.

Environ 3,4 millions de Turcs vivant à l'étranger peuvent voter lors des prochaines élections présidentielles et législatives. Environ 1,5 million d'entre eux ont exercé leur droit de vote lors des élections précédentes.

En France, où vivent environ 800 000 citoyens turcs, il y a exactement 397 000 86 électeurs turcs. La France est le pays qui compte sur son territoire le deuxième plus grand nombre d'électeurs turcs à l'étranger, après l’Allemagne.

Les missions diplomatiques de la Turquie ont mis en place des bureaux de vote dans 156 lieux répartis dans 73 pays, ont indiqué des responsables.