Le directeur de la communication turque, Fahrettin Altun, souligne l'importance du rôle de la Turquie dans la paix et la sécurité au niveau international lors du Forum sur la sécurité d'Istanbul.

La Turquie a fait preuve d'une approche antiterroriste exemplaire pour le monde entier, a déclaré le directeur de la communication du pays.

S'exprimant lors du Forum sur la Sécurité d'Istanbul mardi, Fahrettin Altun a déclaré que ce forum avait été organisé pour créer une plateforme de dialogue mondial dans le domaine de la sécurité.

M. Altun a souligné que le terrorisme était l'une des plus importantes menaces pour la sécurité dans le monde d'aujourd'hui.

Les groupes terroristes, a-t-il dit, ne visent pas seulement un pays ou ses citoyens, mais l'ensemble de l'humanité. "Les attaques des organisations terroristes sont dirigées contre l'humanité tout entière, indépendamment de la langue, de la religion, de la race ou de la géographie", a-t-il déclaré.

Il est donc très important d'adopter une position ferme pour prévenir et combattre le terrorisme et imposer des sanctions à son encontre, a ajouté M. Altun.

"Pour ce faire, il est obligatoire de développer une compréhension internationale de la lutte sans faire de distinction entre les organisations terroristes et sans tenir compte de la géographie dans laquelle les actes terroristes sont menés.

Il a également déclaré que l'approche de la Turquie en matière de lutte contre le terrorisme servait de modèle au reste du monde.

La Turquie est une puissance qui maintient la paix, la sécurité et la stabilité dans sa région et dans le monde.

Menaces pour la sécurité mondiale

Avec les rôles et les responsabilités qu'Ankara a assumés, ainsi que le discours qu'elle a développé au niveau international, elle restera un garant de la paix et de la sécurité, a déclaré le responsable turc.

"Notre pays a combattu efficacement toutes les organisations terroristes, du PKK/YPG à Daesh et FETO, qui menacent notre sécurité nationale et la paix et la stabilité régionales, et continue de le faire.

Cependant, la Turquie ne reçoit pas le soutien et la solidarité qu'elle mérite dans cette lutte, et même les organisations terroristes et les terroristes qu'elle combat sont soutenus par différents pays, a souligné M. Altun.

"Ceux qui alimentent une autre organisation terroriste au nom de la lutte contre le terrorisme trahissent la lutte contre le terrorisme mondial. Ces pays devraient revoir cette stratégie erronée qui leur fera payer le prix le plus rapidement possible."

M. Altun a également déclaré que les menaces pour la sécurité au XXIe siècle ne se limitaient pas aux conflits entre pays, aux conflits régionaux ou aux guerres. "Le changement climatique, les problèmes environnementaux, les catastrophes naturelles et leurs conséquences sont également des questions de sécurité mondiale qui ne peuvent être ignorées.

Le Forum d'Istanbul sur la sécurité est organisé les 2 et 3 mai par la Direction de la communication de la Türkiye afin d'aborder les menaces à la sécurité régionale et mondiale et les propositions de solutions dans une perspective innovante.

Cet événement de deux jours, organisé pour la première fois à Istanbul, réunira des décideurs politiques, des universitaires, des experts, des journalistes et des représentants d'organisations internationales qui discuteront des approches des puissances régionales et mondiales en matière de politiques de sécurité.

Au cours de panels et de tables rondes, les participants échangeront leurs points de vue sur les moyens de garantir la sécurité et de relever les défis qui exigent une réponse collective.