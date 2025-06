C'est ainsi qu'un ancien banquier zimbabwéen, Tafadzwa Machokoto, a trouvé une formule inhabituelle pour créer une entreprise extrêmement prospère.

Il y a quatre ans, cet homme de 35 ans, titulaire d'un diplôme d'informatique, a quitté son emploi dans une grande banque pour rejoindre les rangs des Zimbabwéens qui se rendent en Afrique du Sud, pays voisin, à la recherche d'une vie meilleure.

Un an plus tard, après un séjour pas très glorieux, il est revenu vivre à Rugare, un quartier délabré de la capitale Harare où l'on fabrique des pierres tombales.

La concurrence dans le secteur funéraire est féroce et Machokoto - pardonnez le jeu de mots - a rapidement compris qu'il devait sortir des sentiers battus.

Son idée : faire appel à des artisans pour ciseler délicatement les portraits des défunts sur les pierres tombales.

"Nous devons nous souvenir de nos proches non seulement par leur nom, mais aussi par leur visage", a déclaré M. Machokoto, entouré d'un maçon qui sculpte un portrait dans le granit noir d'un chantier routier.

Avec son associé Brian Haruperi, il propose aux gens de concevoir leur propre pierre tombale, de choisir le portrait qu'ils souhaitent, de rédiger l'épitaphe et de payer le service avant leur décès.

Les portraits gravés des défunts sont monnaie courante dans les cimetières d'Europe et d'ailleurs, bien qu'ils soient généralement gravés au laser.

Pour qu'une idée similaire puisse fonctionner au Zimbabwe, le couple a dû proposer une main-d'œuvre artisanale et surmonter des traditions et des tabous bien ancrés.

Dans ce pays d'Afrique australe, les styles funéraires sont souvent conservateurs et il incombe généralement aux personnes endeuillées - et non au défunt - de choisir le monument.

Mais, selon M. Machokoto, de nombreuses personnes sont séduites par le portrait et par l'idée d'épargner à leurs proches une partie des frais d'obsèques à l'avance.

Les clients versent un acompte de 50 % et paient 10 % du solde chaque mois suivant.

Une image durable

"Beaucoup de gens sont stupéfaits lorsqu'ils voient le portrait", a déclaré M. Machokoto.

L'une de ses clientes est Jessica Magilazi, une Zimbabwéenne de 43 ans basée en Afrique du Sud où elle travaille comme employée de maison. Elle a perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson.

Sa famille n'avait aucune photo de sa mère, à l'exception de la photo d'identité judiciaire qu'elle avait utilisée pour son passeport.

Ils se sont contentés de cette photo pour la pierre tombale.

"Quand je regarde le portrait, c'est comme si je voyais ma mère en vrai", a déclaré Mme Magilazi, qui a fait le voyage depuis Gqeberha (anciennement Port Elizabeth) pour l'inauguration de la pierre tombale sur la tombe de sa mère, dans le township de Highfield.

"Ceux qui viendront après nous auront une idée de ce à quoi elle ressemblait", a-t-elle ajouté.

Une entreprise florissante

L'entreprise de M. Machokoto s'appelle Nyumba Yanga - "Ma maison" en langue malawite Chewa, un clin d'œil aux cheminots malawites qui ont créé la commune.

Elle vend 20 à 30 pierres tombales par mois à un prix moyen de 350 dollars, une fortune dans un pays où le salaire mensuel moyen est d'environ 230 dollars.

La pierre tombale la plus chère que lui et Haruperi ont vendue est une "structure sur mesure, en forme de dôme et longue de trois mètres", d'une valeur de 5 000 dollars, commandée par un diplomate zimbabwéen pour sa mère décédée.

L'entreprise emploie 12 tailleurs de pierre à temps plein et plusieurs personnes à temps partiel, et attire des clients de toute l'Afrique australe et d'aussi loin que la Grande-Bretagne.

"Nous avons dû faire preuve d'innovation et c'est ainsi que nous avons réussi à dépasser de nombreux concurrents", explique M. Machokoto.

Les artistes qu'ils emploient sont des jeunes qui ont quitté l'école dans un township ravagé par le chômage et la drogue, et qu'ils forment à partir de zéro à la sculpture et à l'inscription.

"Je n'ai pas appris l'art de manière formelle", a déclaré Denzel Karombe, 19 ans, alors qu'il ciselait un portrait à partir d'une photographie en noir et blanc.