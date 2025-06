Les fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans l'ouest du Rwanda ont tué au moins 95 personnes, a déclaré un haut responsable du gouvernement mercredi, tandis que les autorités recherchent d'autres personnes piégées dans leurs maisons.

L'eau boueuse s'écoule rapidement le long d'une route inondée et détruit des maisons dans un clip vidéo posté sur Twitter par l'Agence de radiodiffusion du Rwanda (Rwanda Broadcasting Agency).

"Notre principale priorité est maintenant d'atteindre toutes les maisons qui ont été endommagées afin de nous assurer que nous pouvons sauver toutes les personnes qui pourraient être piégées", a déclaré François Habitegeko, gouverneur de la province occidentale du Rwanda, à Reuters, ajoutant que le nombre de morts s'élevait à 95.

Certaines personnes ont été secourues et emmenées à l'hôpital, a-t-il ajouté, sans préciser leur nombre.

Les districts les plus touchés dans sa province sont Rutsiro, avec 26 morts, Nyabihu avec 19 morts, et 18 morts chacun à Rubavu et Ngororero, a-t-il ajouté.

Habitegeko a déclaré que la pluie avait commencé mardi et que la rivière Sebeya était sortie de son lit.

"Le sol était déjà détrempé par les pluies des jours précédents, ce qui a provoqué des glissements de terrain qui ont entraîné la fermeture des routes", a-t-il déclaré.

L'agence météorologique du Rwanda a prévu des précipitations supérieures à la moyenne pour le mois de mai dans ce pays d'Afrique de l'Est.