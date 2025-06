Vitshumbi : Ce petit village de pêcheurs asphyxié par la prolifération des postes de contrôle et des milices

En raison du conflit entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, la route de fortune est envahie par les soldats, les milices et les postes de contrôle, coupant ainsi l'accès à l'économie de Vitshumbi, un village de l'Est du Congo.