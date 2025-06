Les autorités mettent en place un vaste dispositif de sécurité pour les élections présidentielle et législatives du 14 mai en Turquie, considérées comme l'un des scrutins les plus cruciaux de l'histoire du pays.

Le Conseil électoral suprême (YSK) - l'organe électoral suprême du pays - supervisera le vaste processus démocratique jusqu'au décompte final des voix et l'identification des vainqueurs.

Alors que la campagne électorale bat son plein et que les électeurs s'apprêtent à élire leur prochain président et leurs parlementaires, nous analysons le processus complexe visant à garantir des élections libres et équitables en Turquie.

Paix et sécurité

Selon le ministère turc de l'Intérieur, le jour des élections, environ 600 000 agents de sécurité travailleront dans 81 provinces pour assurer la sécurité des élections, dont 326 387 policiers, 196 197 gendarmes, 7 000 gardes-côtes, 58 658 agents de sécurité et 17 209 agents de sécurité volontaires.

En outre, un réseau de caméras de surveillance installées dans des endroits stratégiques permettra de repérer les éventuels fauteurs de troubles.

Comme lors des élections précédentes, les images des caméras de surveillance et toutes les données relatives à la sécurité des élections seront contrôlées et analysées en temps réel au centre de coordination de la sécurité des élections de la direction générale de la sécurité, la police civile nationale, dont le siège se trouve à Ankara.

Lors des dernières élections nationales, plus de 50.000 caméras ont diffusé en continu des images vidéo des carrefours, des points importants et des itinéraires empruntés par les électeurs pour se rendre dans les centres de vote.

Les fonctionnaires du centre, qui commencent à travailler tôt le jour de l'élection, continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à la fin du processus de comptage des voix.

Dans le cadre des mesures de sécurité, la vente et la consommation de boissons alcoolisées ont été interdites dans les lieux publics le jour du scrutin, de 6 heures à minuit.

Aucune personne autre que celles chargées du maintien de l'ordre public ne sera autorisée à porter des armes à feu, des explosifs et toutes sortes d'outils coupants, perforants ou de matraquage pouvant être utilisés comme arme.

Observateurs internationaux

Des représentants de plusieurs organisations internationales superviseront les élections de mai à l'invitation du gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan, perpétuant ainsi une tradition qui a débuté en 2002.

Des représentants de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), 10 de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), 5 de l'Assemblée parlementaire de la coopération économique de la mer Noire (APCEMN), de l'Assemblée parlementaire des pays turcophones (TURKPA) et de l'Organisation des États turciques (alors Conseil turc) ont servi d'observateurs neutres lors des élections présidentielle, parlementaires et locales passées.

Lors des élections présidentielle et législatives de 2018, la mission internationale d'observation électorale de l'OSCE comprenait quelque 330 observateurs de 44 pays, dont 231 observateurs à long terme et à court terme.

Selon les observateurs internationaux, toutes les élections organisées en Turquie depuis 2002 ont été transparentes, libres, pluralistes et équitables, conformément aux normes internationales.

Dépouillement des votes

Lors des dernières élections, 188.000 urnes ont été utilisées dans 87 circonscriptions électorales dans tout le pays ainsi qu'à l'étranger, selon le Conseil électoral suprême.

Une fois que les citoyens ont voté et que les bureaux de vote sont fermés, le dépouillement et la documentation se déroulent ouvertement sous le contrôle d'un président d'urne et avec la participation de représentants de tous les partis politiques en lice pour l'élection.

Chaque urne est ouverte par le président devant les personnes présentes sur le lieu de vote, et les enveloppes contenant les bulletins individuels sont comptées à haute voix et deux fois par le président.

Les représentants des partis politiques signent la feuille après s'être mis d'accord sur le résultat.

L'urne ne doit pas être sortie du centre de vote tant que le dépouillement et la documentation de toutes les urnes du pays ne sont pas terminés.

Les bulletins valides, les tableaux de dépouillement et de répartition signés, les bulletins nuls et contestés, les enveloppes de vote non utilisées et les bulletins de vote sont emballés séparément, mis dans un sac après avoir été approuvés par tous les représentants, et enfin signés et scellés par le comité de l'urne.

Les sacs scellés sont remis au président du conseil électoral de district dès que possible par au moins deux membres accompagnés des forces de sécurité.

Enfin, le conseil électoral de district combine tous les résultats électoraux obtenus par les comités des urnes et notifie les résultats à la présidence du conseil électoral provincial et aux partis politiques.

Le vote dans les régions touchées par le tremblement de terre

L'un des plus grands défis pour le Conseil électoral suprême est de s'assurer que les électeurs des 11 provinces dévastées par les deux tremblements de terre du 6 février puissent participer au processus démocratique.

Au cours des dernières semaines, plusieurs délégations du YSK se sont rendues dans les régions touchées par le tremblement de terre afin de faire le point sur la situation et d'accéder à ce qui est nécessaire pour organiser les élections.

Les délégations préparent des rapports sur la situation des électeurs affectés, documentent ceux qui ont été évacués vers d'autres villes et examinent les mesures de sécurité potentielles, entre autres.

Le processus est en cours et les rapports sont envoyés au YSK.

Selon les rapports officiels, des efforts sont faits pour permettre le vote dans les villes de tentes et de conteneurs. Il est également envisagé de créer des centres de vote dans des conteneurs.

Les victimes du tremblement de terre qui sont blessées, qui ne peuvent pas aller voter, qui ont des problèmes de transport ou qui ne peuvent pas se déplacer en raison de leur âge se voient offrir la possibilité de voter dans un centre de vote mobile.

La possibilité de se reporter sur les urnes situées à proximité dans les zones où le vote ne peut avoir lieu fait également partie des options envisagées.

Les citoyens qui ont perdu leur carte d'identité à la suite des tremblements de terre peuvent voter sans leur carte d'identité, à condition d'avoir d'autres documents, tels qu'une carte d'identité temporaire, un passeport, un certificat de mariage, un permis de conduire, un document de service militaire, une carte d'identité professionnelle ou une carte d'identité militaire.

Les victimes du tremblement de terre pourront également voter dans les villes où elles ont été relogées.

Une directive devrait également être émise pour permettre aux travailleurs d'AFAD de voter dans la ville où ils travaillent actuellement.