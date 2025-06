Les expatriés turcs établis dans 73 pays ont commencé à voter pour les élections présidentielles et législatives en Turquie, donnant ainsi le coup d'envoi du processus démocratique qui décidera du sort de plusieurs candidats, dont le président Recep Tayyip Erdogan.

En Turquie, les élections législatives et présidentielles se tiendront le 14 mai.

Le principal adversaire de l'alliance conservatrice et nationaliste du président Erdogan sera le bloc d'opposition dirigé par Kemal Kilicdaroglu, président du Parti républicain du peuple (CHP).

M. Erdogan, chef du parti AK, candidat de l'Alliance du peuple à la présidence, M. Kilicdaroglu, candidat de l'Alliance nationale (opposition) en plus de deux autres candidats, Muharrem Ince et Sinan Ogan, sont en lice pour la magistrature suprême du pays.,. Les Turcs qui se rendront aux bureaux de vote le 14 mai éliront simultanément aussi bien leur président que leurs représentants au parlement.

De nombreux analystes estiment que les élections opposeront le parti AK, le mouvement conservateur le plus solide et le plus durable du pays, et le CHP, le premier parti politique du pays qui a gouverné la Turquie entre 1923 et 1950 sans véritable concurrence.

Au cours des cent dernières années, la Turquie a connu plus de 25 élections générales, ainsi que de nombreux scrutins locaux et présidentiels.

Voici un aperçu des scrutins les plus importants, qui ont changé l'orientation politique du pays de manière conséquente :

1923

À bien des égards, cette élection a déterminé le cours du système politique turc sous la direction de Mustafa Kemal, un pacha ottoman (qui a pris le nom d'Atatürk en 1934). Atatürk avait mené la guerre d'indépendance turque contre l'occupant grec, soutenu par les puissances alliées après la chute de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale.

Tout a commencé lorsque les troupes alliées ont occupé Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman, et ont entamé leur invasion par le cœur anatolien de l'empire. Mustafa Kemal et ses alliés ont convoqué une grande assemblée nationale à Ankara, l'actuelle capitale de la Turquie, afin d'organiser la résistance contre les puissances occupantes.

En avril 1920, la Grande Assemblée nationale a été inaugurée à l'issue d'élections organisées dans les territoires libres, certains anciens membres du dernier parlement ottoman ayant également rejoint ce nouvel organe législatif basé à Ankara. Cette assemblée était un regroupement intéressant d'opinions politiques différentes, même si tous croyaient en la résistance contre les forces d'occupation.

Cette assemblée de guerre était composée de deux factions : Le premier groupe, dirigé par Mustafa Kemal et ses alliés, et le second groupe, soutenu par les forces conservatrices. Après le succès de la guerre d'indépendance, les luttes politiques intestines entre ces deux groupes sont apparues au sein de la Grande Assemblée nationale.

Les élections de 1923 ont eu lieu avant la proclamation de la république turque, le 29 octobre de la même année, sur fond de luttes politiques internes entre Mustafa Kemal et ses opposants du deuxième groupe, qui refusaient d'approuver le traité de Lausanne, l'accord de paix entre Ankara et les puissances alliées, ainsi que d'autres mesures politiques préconisées par le premier groupe.

Mustafa Kemal pense que la meilleure façon de démanteler l'opposition est de dissoudre l'assemblée de guerre et de convoquer des élections anticipées en avril 1923. Le deuxième groupe boycotte les élections, estimant que la dissolution de l'assemblée est inconstitutionnelle.

Les partisans de Mustafa Kemal obtiennent la majorité à la Grande Assemblée nationale et le premier groupe se rebaptise Parti du peuple, qui deviendra plus tard le Parti républicain du peuple (CHP). Mais l'opposition se réorganise au sein du Parti républicain progressiste (TFC), qui est dissous par les autorités d'Ankara en 1925.

De nombreux analystes estiment que les élections de 1923 ont permis au CHP d'instaurer un régime à parti unique jusqu'en 1950, date à laquelle le parti démocratique conservateur de l'opposition a remporté les élections et s'est emparé du pouvoir, conduisant ainsi à la transition de la Turquie vers un système multipartite.

1950

Le CHP a dirigé seul la Turquie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'Ankara a lancé un processus d'alliance avec l'Occident contre le bloc communiste dirigé par l'Union soviétique. Lors du scrutin de 1946, pour la première fois depuis 1920, Ankara autorise d'autres factions politiques, comme le parti démocratique, à participer aux élections.

Mais les élections ont été marquées par de nombreuses tactiques d’annulation des votes de la part du CHP, qui a pu conserver sa majorité au parlement grâce à une loi électorale controversée. Paradoxalement, c’est cette même loi électorale qui a permis au parti démocratique de remporter une large majorité lors des élections suivantes, en 1950.

Les élections de 1950 ont constitué une étape cruciale dans le développement de la démocratie turque et l'instauration d'élections libres en Turquie.

“Le peuple a le droit de décider", slogan de campagne du parti démocratique lors des élections de 1950, est resté gravé dans la mémoire politique turque comme le symbole de la transition du pays d'un régime à parti unique à un système multipartite.

Mais en 1960, le processus des élections libres et de la démocratie turque a été interrompu par une intervention militaire, qui s'est répétée en 1971, 1980, 1997 et 2007.

2002

Entre les coups d'État militaires de 1960 et de 1980, les partis conservateurs comme le Parti de la justice (AP), qui prétendait suivre les idées fondamentales du Parti démocratique, ont continué à remporter la plupart des élections en obtenant la majorité au parlement. Après le coup d'État de 1980, le Parti de la mère patrie (ANAP), un autre parti conservateur, a obtenu la majorité aux élections de 1983.

Dans les années 1990, lorsque l'ANAP a perdu sa majorité, les gouvernements de coalition sont devenus une réalité politique. Les auteurs du coup d'État de 1980 auraient eu pour objectif de l'éliminer, car elle représentait une menace pour la stabilité du pays.

Avec le coup d'État de 1997, le système politique turc est devenu encore plus instable, car une grande coalition composée de factions opposées n'a pas réussi à diriger le pays. Cette situation a finalement conduit à l'émergence d'un nouvel acteur politique puissant, le parti AK, en 2001.

L'année suivante, cette fragile coalition gouvernementale s'est disloquée. Des élections anticipées ont été organisées, ouvrant la voie à l'arrivée au pouvoir du parti AK lors du scrutin de 2002. Le parti AK gouvernera la Turquie pendant les deux décennies suivantes.

Sous la direction charismatique d'Erdogan, ancien maire d'Istanbul interdit de politique à la fin des années 1990, le parti AK a remporté la majorité lors d'élections successives en 2007, 2011 et 2015.

En 2018, l'Alliance populaire conservatrice et nationaliste d'Erdogan a obtenu la majorité au parlement, le chef du parti AK ayant remporté un nouveau mandat présidentiel à la suite de la transition de la Turquie d'un système parlementaire à un modèle présidentiel par le référendum de 2017.

2023

De nombreux analystes internes et internationaux ainsi que des dirigeants politiques turcs estiment que les prochaines élections seront parmi les scrutins les plus serrés que le pays a connus, et ce pour diverses raisons.

Entre autres, le scrutin sera le théâtre d'un duel entre deux blocs puissants, l'Alliance populaire dirigée par Erdogan, le dirigeant le plus puissant de l'histoire récente de la Turquie, et l'Alliance nationale dirigée par Kilicdaroglu, le chef du parti de gauche CHP.

"Le 14 mai, un choix sera fait pour déterminer si notre pays deviendra un acteur mondial ou un acteur politique sans importance", a déclaré M. Erdogan en référence aux élections de mai. "Le 14 mai est un point de rupture et un carrefour pour notre Turquie. Avec vos votes, vous ouvrirez les pages du siècle turc", a déclaré Devlet Bahceli, leader du MHP et allié d'Erdogan.

L'opposition estime également que les élections de mai constitueront un tournant décisif pour le pays.

Alors que l'Alliance populaire d'Erdogan est soutenue par le Parti AK, le Parti du mouvement nationaliste (MHP), le Parti de la grande union (BBP), le Parti du nouveau bien-être (YRP) et l'HUDA-PAR, l'Alliance nationale, appelée Table des six, comprend le CHP, le Parti IYI, le Parti Saadet (SP), le Parti Gelecek (GP), le Parti DEVA et le Parti démocrate.