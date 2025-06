Erling Haaland a marqué un but pour Manchester City lors de sa victoire 3-0 contre West Ham United mercredi, établissant le record du plus grand nombre de buts en une seule saison de Premier League anglaise avec 35.

Manchester City a ouvert le score grâce à une tête de Nathan Ake à la 50e minute, tandis que Haaland a inscrit un autre but à la 70e minute pour les Sky Blues à l'Etihad Stadium.

Avec ce but, le Norvégien est désormais le joueur ayant marqué le plus de buts en une saison de Premier League, dépassant Andy Cole et Alan Shearer, auteurs de 34 buts chacun.

Phil Foden a tiré de loin à la 85e minute pour porter le score à 3-0 à Manchester.

Manchester City, qui a un match en retard, est en tête du classement avec 79 points en 33 matches, un point devant Arsenal, deuxième.

West Ham United occupe la 15e place avec 34 points.