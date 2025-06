Entre le 27 avril et le 9 mai, plus de 3,4 millions d'expatriés turcs dans 73 pays peuvent voter pour les élections présidentielles et législatives de 2023.

Ferhat Kopuz, un expatrié turc voyageant d'Istanbul à Sydney, a voté jeudi 27 avril pour la première fois aux élections présidentielles et législatives turques.

M. Kopuz a exercé son droit démocratique à la section des douanes de l'aéroport international d'Istanbul, où une cabine a été installée pour les expatriés qui entrent ou sortent du pays.

Pour la diaspora turque, le vote se déroulera du 27 avril au 9 mai, selon le Conseil électoral suprême de Turquie (YSK). Les citoyens résidant en Turquie voteront le 14 mai.

Environ 3,4 millions de Turcs vivant à l'étranger peuvent voter lors des prochaines élections présidentielles et législatives. Environ 1,5 million d'entre eux ont exercé leur droit de vote lors des élections précédentes.

Les missions diplomatiques de la Turquie ont mis en place des bureaux de vote dans 156 lieux répartis dans 73 pays, ont indiqué des responsables.

"Les gens semblent plus enthousiastes à l'idée de voter qu'ils ne l'étaient lors des élections précédentes. Il y avait de longues files d'attente lorsque les électeurs s'inscrivaient sur les listes électorales", déclare Bulent Guven, un politologue turco-allemand qui vit à Hambourg.

La majorité de la diaspora turque vit en Europe occidentale, où les travailleurs migrants se sont installés dans les années 1960 dans le cadre du programme de reconstruction de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ils constituent le groupe d'immigrés musulmans le plus important d'Europe occidentale.

Avec plus de 1,5 million d'électeurs de la diaspora inscrits, l'Allemagne est en tête de liste des pays où la politique turque se jouera à un rythme effréné, suivie de la France, des Pays-Bas et de la Belgique.

En ce qui concerne les facteurs qui déterminent les préférences des électeurs, la diaspora a des priorités différentes de celles de ses concitoyens dans leur pays d'origine.

"Les gens d'ici accordent de l'importance à l'image internationale de la Turquie, ils sont fiers de la voiture électrique TOGG développée en interne, fiers des drones et du TCG Anadolu, le navire de guerre récemment inauguré", explique Guven à TRT World.

Comparé aux 61 millions d'électeurs inscrits en Turquie, le vote de la diaspora peut sembler minuscule, mais son approbation peut avoir un impact décisif, comme on l'a vu en 2018.

"Je pense que le nombre d'électeurs de la diaspora ne va pas baisser par rapport au niveau enregistré lors des dernières élections", déclare Mehmet Kose, l'ancien chef de YTB, la présidence des Turcs de l'étranger et des communautés apparentées.

Comment les Turcs votent-ils à l'étranger ?

Alors que le vote de la diaspora a commencé le 27 avril, le YSK a fixé des dates de début et des périodes différentes pour les divers pays, en fonction de leur population.

À Amsterdam, aux Pays-Bas, le vote a débuté le 29 avril et durera neuf jours, jusqu'au 7 mai, explique Mahmut Burak Ersoy, consul général de Turquie à Amsterdam.

"Le calendrier électoral est différent dans certains pays en raison du nombre de Turcs qui y vivent. Il faut également tenir compte du fait que les Pays-Bas ne sont pas un grand pays comme l'Allemagne et qu'il est plus facile de parcourir de courtes distances", explique-t-il à TRT World.

Plus de 280 000 Turcs sont inscrits sur les listes électorales aux Pays-Bas. Environ 150 000 Turcs vivent à Amsterdam et dans ses environs, mais seulement 40 000 sont inscrits sur les listes électorales, selon le consul général.

Les électeurs peuvent voter entre 9 heures et 21 heures au centre de vote, le RAI Amsterdam Convention Center, le plus grand de la ville.

Les électeurs doivent apporter leur carte d'identité turque ou un autre document, tel qu'un certificat de mariage, pour prouver leur identité. Sur le lieu de vote, ils passent d'abord devant une commission composée de cinq membres, qui vérifie si la personne est inscrite sur la liste électorale des Turcs expatriés.

La commission est composée de deux fonctionnaires du gouvernement turc et de trois représentants des partis politiques ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des dernières élections.

Une tendance à la hausse

Au fil des ans, la Turquie a introduit de nombreux amendements juridiques pour faciliter le vote des expatriés lors des élections.

Par exemple, les citoyens turcs sont automatiquement inscrits sur les listes électorales tenues par le Conseil électoral suprême, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer que leurs coordonnées figurent sur les listes électorales avant le début du scrutin, explique M. Kose.

Les électeurs peuvent facilement vérifier leurs informations par voie électronique.

Mais les choses n'ont pas toujours été aussi simples.

Sur le papier, les expatriés turcs ont obtenu le droit de voter aux élections nationales dans les années 1950. Mais les difficultés procédurales, telles que l'obligation de se rendre en personne en Turquie pour faire inscrire son nom sur les listes électorales, ont découragé les électeurs expatriés, explique M. Kose.

Au cours des décennies suivantes, les règles ont été assouplies et, à partir de 1987, les ressortissants turcs non résidents ont pu voter aux postes frontières en entrant ou en sortant de Turquie pendant la période électorale. Mais cela n'a pas suffi à augmenter la participation.

"Entre 1987 et 2011, le nombre maximum de personnes ayant voté aux points de douane (postes frontaliers tels que les aéroports) a été de 270 000. C'était très peu. Parfois, il est descendu jusqu'à 40 000 ou 50 000", explique M. Kose.

Le taux de participation des expatriés aux élections a augmenté à partir de 2014, lorsque des bureaux de vote ont été installés dans les villes où vit la diaspora turque et que le processus est devenu accessible.

En 2014, seulement un demi-million de voix ont été exprimées par les 2,8 millions d'électeurs inscrits. Le président Recep Tayyip Erdogan avait remporté les présidentielles avec 62,5 % des votes des expatriés.

Le taux de participation a augmenté lors des élections législatives de l'année suivante, grâce à l'ouverture de nouveaux bureaux de vote et à la prolongation de la durée du scrutin. Plus d'un million de voix ont été exprimées.

Le parti AK d'Erdogan est de nouveau arrivé en tête.

Le taux de participation des expatriés au référendum constitutionnel de 2017 a atteint 1,4 million d'électeurs.

Lors des élections présidentielles et législatives de 2018, que le parti AK a de nouveau remportées, la participation des expatriés a grimpé à plus de trois millions.

Depuis les années 1980, la diaspora turque soutient les partis de centre-droit, à commencer par le Parti de la mère patrie dirigé par l'ancien premier ministre Turgut Ozal, explique M. Guven, politologue à Hambourg.

"Cette tendance conservatrice s'est poursuivie avec l'émergence du parti AK, qui a reçu la plupart des votes des citoyens turcs vivant à l'étranger.

Le manque de représentation des politiciens d'origine turque en Europe est peut-être l'une des raisons qui ont poussé la diaspora à s'exprimer davantage lors des élections turques.

Par exemple, dans les années 1990, il y avait plus d'hommes politiques néerlandais surinamais que néerlandais turcs aux Pays-Bas, même si les Turcs avaient une population plus importante. Le Suriname, minuscule pays d'Amérique du Sud, compte plus d'un demi-million d'habitants.

Le sentiment anti-turc a été particulièrement visible lors du Brexit, lorsque des politiciens de droite ont répandu des mensonges à propos d'une horde de migrants turcs tentant d'atteindre la Grande-Bretagne.

Une autre raison qui donne un coup de pouce aux votes de la diaspora pourrait être que, sous la direction d'Erdogan, la Turquie a exercé son influence diplomatique au niveau international, comme on l'a vu avec l'accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes.