Par Agnes Wangari

On attribue à la construction du chemin de fer Kenya-Ouganda l'expansion des zones métropolitaines au Kenya depuis 1900.

Le chemin de fer, construit par les Britanniques depuis la côte orientale du Kenya, à Mombasa, jusqu'à la partie occidentale du pays, à Kisumu, était officiellement connu sous le nom de chemin de fer de l'Ouganda, avant d'être rebaptisé chemin de fer Kenya-Ouganda.

Ces zones ont commencé à attirer un mouvement rural-urbain constant de personnes de différentes régions et ethnies.

Une lingua franca était nécessaire dans les villes et les plantations construites par les colons. Un code mixte, peut-être un pidgin, a pu se développer à cette époque.

Il est possible que des membres créatifs de la communauté aient commencé à appliquer le code résultant à des applications de niche et aient involontairement donné naissance au sheng.

Le sheng, souvent utilisé pour désigner l'argot swahili-anglais, est apparu pour la première fois dans le contexte multiracial de Nairobi dans les années 1960.

Adaptabilité du sheng

Outre l'anglais et le kiswahili, d'autres langues kenyanes comme le kikuyu, le luyha, le dholuo et le kikamba se mêlent également à cette langue vernaculaire urbaine.

Le sheng, qui n'a pas de reconnaissance officielle, se distingue par une grande adaptabilité grammaticale. Le sheng a d'abord été utilisé pour communiquer entre personnes de différentes régions.

Il évolue aujourd'hui vers une langue commune. Certaines personnes nées dans les années 1980 ou plus tard parlent le sheng comme première langue.

Parmi ces mots, citons motii (voiture), Muarabe : un Arabe, et bien (ok).

Le sheng attire de plus en plus l'attention des universitaires du monde entier. Il y a une dizaine d'années, l'étude du sheng consistait principalement à catégoriser et à décrire ses caractéristiques linguistiques.

Aujourd'hui, l'étude du sheng s'est enrichie de nouveaux éléments, notamment des explications linguistiques complexes du sheng et une réévaluation de sa classification et de ses effets sur la société urbaine.

Le sheng était autrefois accusé de contaminer les langues "pures" comme l'anglais, le swahili et d'autres langues kenyanes, et d'avoir un effet négatif sur les enfants qui étudient le swahili à l'école.

Le point de vue des opposants

Mais aujourd'hui, le sheng est considéré comme neutralisant l'ethnicité et formant une composante linguistique et identitaire nationale. Il entre dans la catégorie des langues vernaculaires swahilies ou des langues des jeunes.

Alors que les études antérieures se concentraient sur les registres extrêmes du sheng, le terme sheng est désormais utilisé pour désigner tous les codes mixtes de Nairobi fondés sur le swahili.

Il existe différents points de vue sur le code Sheng. Les partisans du Sheng soutiennent qu'il est crucial pour le dialogue entre les jeunes car il dissout les barrières raciales.

Les opposants au sheng déplorent la disparition des langues pures, reprochent au sheng d'être difficile à comprendre pour les non-spécialistes et critiquent vivement ses effets néfastes sur les résultats scolaires.

Cependant, il existe une grande différence entre les comportements et les discours linguistiques réels.

Certaines personnes, en particulier dans les bidonvilles de Nairobi, dévalorisent ce code dans leurs discours épilinguistiques et démontrent leur valeur en utilisant le sheng dans des situations quotidiennes. Certaines personnes enseignent même le sheng à leurs enfants comme première langue.

Par conséquent, si le sheng n'a pas beaucoup changé au cours des dix dernières années, l'un des aspects clés de sa croissance a été sa diffusion dans la société kenyane, ce qui prouve que les nombreuses perceptions défavorables de ce code linguistique n'ont pas eu d'impact sur lui.

Le sheng se répand en dehors du Kenya grâce à l'importante diaspora kenyane et au nombre croissant de sites web consacrés au sheng et aux fusions avec la langue swahilienne dans son ensemble.

(Agnes Wangari est chargée de cours d'histoire et de langue à temps partiel à l'université de Strathmore au Kenya)