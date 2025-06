Alors que les expatriés ouvrent le bal des élections présidentielles et législatives en Turquie, les projecteurs sont désormais braqués sur l'électorat, qui aura le dernier mot dans le processus démocratique.

Au fil des ans, la Türkiye a enregistré un taux de participation élevé, avec un taux impressionnant de 86 % lors des élections présidentielles de 2018.

Alors que les expatriés voteront entre le 27 avril et le 9 mai, le vote en Turquie aura lieu le 14 mai.

La Turquie a connu d'importants changements dans son système électoral depuis les années 1990, avec l'introduction d'élections présidentielles directes en 2014 et d'un nouveau système de gouvernement présidentiel en 2017, ainsi qu'avec la nouvelle loi électorale qui a réduit le seuil électoral à 7 % et qui a été adoptée en avril 2022.

Participation électorale

La participation aux élections présidentielles en Turquie depuis les années 1990 a été relativement élevée, avec un taux de participation moyen de 78,5 %, selon la base de données internationale IDEA sur la participation électorale.

L'un des taux de participation les plus élevés de l'histoire électorale de la Turquie a été enregistré lors de l'élection présidentielle de 2018, avec 86,2 % des électeurs éligibles ayant voté.

Le taux de participation le plus bas a été enregistré lors de l'élection présidentielle de 2014, avec 74 % des électeurs éligibles ayant voté.

Comparaison avec d'autres démocraties

La Turquie a également enregistré le taux de participation le plus élevé par rapport à d'autres pays démocratiques : Grèce (2019), États-Unis (2020), Royaume-Uni (2019), Norvège (2021) et Inde (2019).

La Norvège a enregistré le deuxième taux de participation le plus élevé (77 %) pour les élections de 2021. Les États-Unis ont enregistré un taux de participation de 70,7 % pour les élections de 2020, et le Royaume-Uni de 67,5 % pour les élections de 2019.

La Grèce a enregistré le taux de participation le plus faible parmi ces pays, avec seulement 57,8 % des électeurs éligibles participant aux élections de 2019, tandis que 67 % ont voté en Inde lors des élections de 2019.

Changements électoraux et vote direct

La Turquie a organisé cinq élections locales et générales depuis l'introduction des élections présidentielles directes en 2014, où le président a été élu par le peuple.

Auparavant, le président était élu par le parlement, ce qui impliquait deux tours de scrutin. Au premier tour, un candidat devait obtenir au moins deux tiers des voix du parlement pour être élu.

Si aucun candidat n'obtient les deux tiers des voix, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Au second tour, le candidat qui a obtenu la majorité des voix du parlement est élu présiden

Le président élu par le parlement avait un rôle essentiellement cérémoniel, avec des pouvoirs exécutifs limités, et le premier ministre, désigné par le président parmi les membres du parti le plus important du parlement, était le chef du gouvernement et détenait le véritable pouvoir exécutif.

Cependant, le rôle du président a changé de manière significative avec le référendum constitutionnel de 2017, qui a introduit un nouveau système présidentiel de gouvernement

Dans ce nouveau système, le président est le chef de l'État et le chef du gouvernement, et dispose de pouvoirs exécutifs importants

Le président est désormais directement élu par le peuple par le biais d'un vote populaire national.

Les membres du parlement sont élus par le peuple lors d'élections générales qui ont lieu tous les cinq ans.

Jeudi, 17 jours avant les élections cruciales en Turquie, des centaines de milliers de ressortissants turcs résidant à l'étranger ont entamé leur processus de vote dans leur pays de résidence ou aux postes frontières turcs.

Sur les 64,1 millions d'électeurs, 3,4 millions d'électeurs turcs inscrits vivent à l'étranger, ce qui représente plus de 5 % de l'électorat.