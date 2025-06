Par Zanji Sinkala

Fredrick Mutale, 21 ans, a quitté l'école en huitième année pour travailler dans une mine de manganèse en tant que batteur.

Il était ravi d'avoir enfin une source de revenus stable pour aider sa famille à payer les factures, mais il était loin de se douter que le prix à payer pour gagner sa vie serait élevé.

Le rêve de Fredrick de se construire un avenir s'est transformé en cauchemar en avril 2022, lorsqu'il a développé ce qui semblait alors être une étrange maladie.

"Je travaillais à la mine quand, tout à coup, j'ai commencé à me sentir malade et faible dans les jambes", raconte-t-il à TRT Afrika, en s'efforçant de parler.

Près de 20 mineurs de l'unité indienne Southern African Ferro Alloys Limited (SAFAL), située à Serenje, dans le centre de la Zambie, ont été diagnostiqués comme souffrant d'une maladie neurologique débilitante qui présente de nombreux symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson.

Connue sous le nom de "maladie du manganèse", cette affection est apparemment causée par une exposition à long terme à des niveaux élevés de manganèse, un métal lourd qui est un composant commun du minerai extrait par SAFAL.

Les symptômes comprennent des tremblements, des raideurs, des mouvements moteurs lents et une dépression potentiellement grave, de l'anxiété et de l'host

Un optimisme déçu

En plus d'avoir contracté la maladie, les mineurs touchés ont perdu leur emploi et ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille.

L'année dernière, SAFAL a cessé de fabriquer des billes de manganèse pour la fusion et a commencé à utiliser de la poudre de manganèse en raison d'un manque de stock de ciment.

À l'insu des habitants de Serenje, ce changement allait bientôt réduire à néant l'optimisme avec lequel l'arrivée de SAFAL dans cette ville reculée de Zambie avait été accueillie.

La mine de manganèse de la société promettait des emplois et un développement économique indispensables à la région appauvrie.

Cette promesse a eu un coût élevé. "La poudre de manganèse produit beaucoup de poussière depuis le processus de dosage jusqu'au four.

Il y a aussi beaucoup de fumée. C'est ainsi que les travailleurs ont commencé à développer une maladie étrange et que leur nombre a commencé à augmenter", explique un ancien employé. D'autres plaintes concernant les mauvaises conditions de travail et la pollution potentiellement mortelle de SAFAL continuent d'émerger.

L'entreprise aurait introduit un nouveau type de poudre de manganèse vers la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, qui contenait du manganèse de haute qualité.

Mais en raison de l'augmentation du nombre de travailleurs tombant malades, la production de cette poudre a été arrêtée en octobre 2022, selon des informations fournies par d'anciens employés.

Troubles de l'élocution

Ils accusent SAFAL d'être responsable de la maladie du manganèse qui a frappé certains d'entre eux, affirmant que la société n'a pas fourni aux travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés entre 2014 et 2021.

Les travailleurs ont reçu des masques jetables et lavables à la place. SAFAL maintient catégoriquement que la mine n'est pas à l'origine de la maladie du manganèse, ce qui laisse les familles des victimes sur leur faim.

Dans une interview, le directeur de l'usine, Bijeesh Mangara Vijayan, a déclaré que l'entreprise menait des investigations avec l'aide de l'hôpital universitaire de Zambie, afin d'établir ce dont souffraient les travailleurs.

"Nous devons savoir s'ils ont commencé à travailler avec cette étrange maladie ou s'ils l'ont contractée alors qu'ils travaillaient pour l'entreprise", ajoute-t-il.

La ministre zambienne de la santé a admis que son ministère était au courant des problèmes de santé causés par l'exploitation minière de SAFAL.

Une déclaration lue en son nom à l'assemblée nationale le 9 mars dernier indique que le gouvernement zambien a été alerté sur l'épreuve de SAFAL il y a plusieurs mois.

"En septembre de l'année dernière, le gouvernement, par l'intermédiaire de mon ministère, a répondu à une alerte concernant des employés de SAFAL qui présentaient des pertes d'équilibre, des troubles de l'élocution et des pertes de salive par la bouche, entre autres", peut-on lire dans la déclaration.

"L'Institut de la santé et de la sécurité au travail, qui dépend du ministère du travail et de la sécurité sociale, a été informé et des échantillons de sang ont été prélevés sur 281 employés de SAFAL afin de déterminer la cause de ce problème.

Les mineurs artisanaux comme complément de main-d'œuvre

Les résultats révèlent que 271 d'entre eux, soit 96,4 %, ont un taux de manganèse dans le sang supérieur à la normale."

Le ministre de la santé a ajouté que des enquêtes étaient en cours et que des mesures appropriées ne seraient prises à l'égard de SAFAL qu'à l'issue de celles-ci.

Bien que l'extraction du manganèse en Zambie soit une industrie relativement nouvelle, le pays est l'un des plus grands producteurs de minerai de manganèse en Afrique, avec des estimations suggérant qu'il possède des réserves allant jusqu'à 60 millions de tonnes de ce minéral.

En Zambie, les multinationales ont fait appel à des mineurs artisanaux pour compléter leur main-d'œuvre ou pour s'approvisionner en minerais dans des mines plus petites et informelles.

Cela a conduit au développement de diverses formes de partenariat entre les sociétés minières et les mineurs artisanaux, y compris des coentreprises, des accords d'exploitation minière sous contrat et des accords informels.

Cependant, malgré les avantages potentiels de ces partenariats, l'impact social et environnemental de l'exploitation minière artisanale en Zambie suscite des inquiétudes.

Les mineurs artisanaux travaillent souvent dans des conditions dangereuses, avec peu de considération pour la sécurité ou les réglementations environnementales, et sont souvent exposés à des risques sanitaires dus à l'exposition à des produits chimiques toxiques et à des métaux lourds.