Par Seddiq Abou El Hassan

Les Égyptiens l'ont enrobé de leur sens de l'humour inégalé, mais l'affaire est plus sérieuse qu'il n'y paraît.

La récente controverse déclenchée par le docudrame de Netflix "Queen Cleopatra" n'est que l'acte qui a accidentellement convoqué de vieux démons.

La saison en quatre épisodes produite par l'actrice, chanteuse et animatrice de talk-show américaine Jada Koren Pinkett Smith a suscité une indignation disproportionnée avant même sa sortie.

Une pétition virtuelle a déjà recueilli des dizaines de milliers de signatures appelant à l'interdiction totale de Netflix au pays des anciens pharaons.

Dans cette partie du monde où le marquage culturel n'est pas pris à la légère, il a fallu que le ministère du tourisme et des antiquités affirme que la célèbre reine de beauté avait "la peau blanche et des caractéristiques hellénistiques".

Il n'y avait aucune chance que L'autorité égyptienne en la matière, Zahi Hawass, laisse passer l'occasion sans dénoncer le "révisionnisme historique", "l'appropriation culturelle" et le "black-washing", rien de moins.

Dans le très sérieux Arab News, l'archéologue égyptien et ancien ministre des Antiquités a défendu que "l'histoire documentée atteste qu'elle était la descendante d'un général grec macédonien contemporain d'Alexandre le Grand.

Sa première langue était le grec et sur les bustes et portraits contemporains, elle est clairement représentée comme étant de couleur blanche".

En réponse à l'audace de l'actrice interprétant Cléopâtre, qui a conseillé à ceux qui "n'aiment pas le casting" d'aller voir ailleurs, il a recommandé à "d'innombrables Égyptiens" de faire exactement la même chose.

Mme Pinkett Smith n'a jamais mentionné que la race était au cœur du concept qu'elle a présenté à Netflix. Mais la diversité l'est.

Jade, qui est également l'épouse de l'icône afro-américaine Will Smith, est l'incarnation même de la génération d'artistes noirs des années 90 qui ont pris sur eux de bouleverser le système établi des normes esthétiques dans l'industrie cinématographique et se sont opposés au blanchiment en tant que pratique de casting à Hollywood où les minorités ethniques et les communautés marginalisées n'avaient pas leur place.

Queen Cleopatra est en fait la deuxième saison d'une série documentaire historique qui commémore les femmes monarques du continent africain.

Produite et narrée par Jada Pinkett Smith sous le nom d'African Queens, la série "présente des reconstitutions historiques théâtralisées ainsi que des entretiens avec des experts".

"Avec African Queens, une nouvelle série documentaire de la productrice exécutive Jada Pinkett Smith, le public découvre la vie intrépide et captivante de reines qui ne faisaient probablement pas partie de leur programme scolaire occidental", peut-on lire sur le site officiel de Netflix.

La première saison était consacrée à la reine Njinga, souveraine des royaumes Ambundu au XVIIe siècle, qui a combattu l'expansion portugaise sur l'actuel Angola.

Les faits ont pu être simplifiés à l'extrême pour un spécialiste, l'intrigue sensationnelle, le contenu un brin tapageur avec une finition brillante à la manière de Netflix, mais le produit global a été un changement de décor et de sujets bienvenu, et n'a pas déclenché de tollé.

L'histoire de la reine Njinga "parle pour toute la diaspora parce que nous comprenons les gens qui sont laissés derrière et les gens qui sont pris", a-t-elle déclaré triomphalement à la BBC.

Les bandes-annonces promotionnelles et autres produits numériques (comme le top 5 des reines africaines préférées de Jada) reflètent la manière dont l'ensemble du projet a été enveloppé dans une attitude ludique et candide jusqu'à ce qu'il touche une corde sensible.

Mais les difficultés rencontrées par Netflix avec les vérificateurs de faits pointilleux de tous bords n'ont pas commencé avec Cléopâtre.

Le service de streaming vidéo le plus populaire au monde a transformé des revendications légitimes en matière de diversité et d'inclusion en outils de production, bouleversant au passage la perception qu'avaient de leur histoire certaines communautés solidement établies.

Plutôt que d'effrayer le public, ce "révisionnisme numérique" s'est avéré être un argument de vente majeur et a donné à Netflix un avantage sur ses concurrents comme Amazon's Prime Video ou Disney+, désireux de s'emparer de leur part de l'engouement du public pour les drames d'époque.

Un débat houleux (une vague mixte d'éloges et de critiques) autour de la romance d'époque "Bridgerton" a fait passer la marque des pages de critiques de séries télévisées aux sections d'opinion pas si divertissantes du New York Times, du Guardian et d'autres journaux du même genre.

Bien qu'elle se déroule dans un contexte réaliste et qu'elle soit peuplée de personnages facilement reconnaissables, la série est basée sur une série de livres à succès de Julia Quinn, qui a fait carrière en tant qu'auteur de romans historiques et n'a jamais revendiqué l'authenticité de son travail.

Dans l'Angleterre du XIXe siècle qu'elle a reconstituée, l'égalité raciale était un fait accompli, les ducs, duchesses, lords et dames noirs étaient monnaie courante et la période de la Régence était bien plus diversifiée qu'on ne le pensait.

Une journaliste culturelle de Vox a exprimé son malaise face à "l'éloge initial de Bridgerton enrobé de condescendance" à l'égard du genre, et a souligné que de nombreux critiques de télévision qui ont aimé la série "l'ont décrite comme une escapade idiote, crue et surchauffée, et semblent partir du principe que les romans d'amour sont moussants et peu sérieux par défaut".

D'un point de vue européen, The Spectator a dénoncé sans détour "un assemblage coûteux de clichés qui sent la vision américaine du passé aristocratique de la Grande-Bretagne". L'hebdomadaire conservateur britannique a mis en garde contre une "représentation populaire du passé qui est modifiée pour s'adapter au présent".

Pour Phoebe Dynevor, qui incarne Daphne Bridgerton, l'un des personnages principaux de la série, le choix des acteurs a été dicté par leurs performances, sans tenir compte de la race. "Cela n'a jamais semblé intentionnel : des gens formidables ont été choisis pour jouer des rôles formidables.

Il n'y a pas plus 'Simon' que Regé. C'est un casting parfait", a-t-elle déclaré à un magazine féminin. De plus, comme beaucoup de ses pairs et la plupart des millennials, elle en vient à considérer la blancheur de l'Europe comme une simple construction politique.

Certains des personnages multiraciaux de la série pourraient, après tout, correspondre à de "vraies figures historiques", comme l'affirme l'actrice britannique de 27 ans.

Bien qu'assimilée à une sorte de "dommages historiques" ou, avec condescendance, à une forme de "discrimination positive", un nombre croissant de voix dans la série avertissent que la tendance à la distribution sans distinction de couleur crée un nouveau clivage racial et qu'en tirant trop sur la corde, elle pourrait se faire du tort à elle-même.

Le géant du streaming n'a jamais pris la peine de se défendre d'avoir donné la priorité à ses objectifs d'inclusion proclamés plutôt qu'à des réalités ternes.

Les résultats statistiques d'une étude menée par l'équipe de l'Annenberg Inclusion Initiative (Université de Californie du Sud) servent de fil conducteur, et l'entreprise s'en vante, même si cela implique une certaine distorsion des faits.

Pendant ce temps, l'industrie du divertissement s'efforce de rattraper la production effrénée de films et de séries télévisées "vantés pour leur inclusion et leur représentation", selon les termes d'un journaliste culturel du HuffPost.

Il est indéniable que ces méga séries dramatiques ont été commandées, scénarisées et produites par des personnes ayant un état d'esprit américain, motivées par des questions américaines, afin de répondre aux préoccupations américaines de notre époque : l'équilibre racial, la diversité, la reconnaissance et les comptes historiques à régler, même si elles prennent le monde entier comme tribune et son histoire comme arrière-scène.

Seulement, ils débordent sur les affaires des autres nations et perturbent leur agenda de priorités.

La conception politisée des identités nationales dans les pays d'Afrique du Nord est également responsable de cette réaction excessive.

Bricolées à la hâte par les mouvements nationalistes sous la domination coloniale pour servir de facteur de ralliement, puis consacrées à l'ère postcoloniale, les conceptions figées des identités nationales sont réductrices, simplistes et ne parviennent pas à englober un tissu social plus nuancé.

Cléopâtre n'est peut-être pas le spécimen idéal, mais même dans cette vieille marmite de civilisations, les confluences africaines sont encore indéniables parmi les races et les groupes ethniques nord-africains qui s'entremêlent.

Récemment, l'analyse anthropologique des plus anciens restes d'Homo sapiens trouvés en Égypte, et l'un des plus anciens au monde, a révélé que l'individu était d'ascendance africaine.

Les restes squelettiques d'un homme ayant vécu il y a 30 000 ans ont été mis au jour en 1980, à Nazlet Khater 2, un site archéologique de la vallée du Nil.

Une étonnante approximation réaliste, rendue possible par les progrès de la technologie de reconstruction faciale, a dessiné les contours d'un homme africain bien dans sa peau.