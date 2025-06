Lors du premier couronnement du pays en près de 70 ans, le roi Charles III a été couronné samedi avec la reine Camilla à l'abbaye de Westminster, lieu des couronnements en Grande-Bretagne depuis 1066, il y a près d'un millénaire.

Charles, 74 ans, et Camilla, 75 ans, ont quitté le palais pour l'abbaye de Westminster à bord de la voiture d'État du jubilé de diamant, dans ce qui est traditionnellement appelé la procession du roi.

Accompagnés des gardes de l'escorte de la souveraine, ils ont longé le Mall à l'extérieur du palais, traversé l'Admiralty Arch, passé au sud de la statue du roi Charles Island à Trafalgar Square avant de tourner sur Whitehall Road menant à l'église.

La procession a continué à descendre Whitehall et à longer les côtés est et sud de Parliament Square.

Ils sont arrivés à l'abbaye de Westminster pour le service du couronnement après avoir parcouru un itinéraire de quelque 2,1 kilomètres (1,3 miles) depuis le palais de Buckingham.

À l'issue de la cérémonie de couronnement, dirigée par l'archevêque de Canterbury, l'évêque principal de l'Église d'Angleterre, Charles a été couronné de la couronne historique de Saint Édouard, tandis que la reine Camilla portait une version modifiée de la couronne de la reine Marie, créée en 1911.

Au cours de la cérémonie, Charles, vêtu d'habits symboliques, s'est vu remettre des objets de la Regalia, notamment l'orbe et les sceptres du souverain, qui représentent l'autorité religieuse et morale du monarque.

Une fanfare a retenti, les cloches de l'abbaye ont sonné pendant deux minutes et une salve de canon a été tirée par la King's Troop Royal Horse Artillery stationnée à Horse Guards Parade.

Ce salut a été accompagné de salves de canon à la forteresse de Sa Majesté, la Tour de Londres, tirées par la Honourable Artillery Company, et à tous les postes de salut à travers le Royaume-Uni, Gibraltar, les Bermudes et les navires en mer

Salut royal, apparition au balcon, défilé aérien

Après la cérémonie, Charles et Camilla quittent l'abbaye de Westminster pour se rendre à Buckingham Palace à bord du carrosse d'État en or, vieux de 260 ans, dans le cadre du grand cortège cérémoniel du couronnement.

À leur arrivée au palais, Charles et Camilla seront reçus par les forces armées du Royaume-Uni et du Commonwealth avec un salut royal.

Des apparitions au balcon sont attendues, car le ministère de la défense effectuera un défilé aérien au-dessus du palais de Buckingham.

Le personnel militaire des forces armées britanniques, au nombre de 6 000, est en service pendant le couronnement, ainsi qu'environ 400 personnes provenant d'au moins 35 pays du Commonwealth.

Charles est monté sur le trône le 8 septembre 2022, après la mort de sa mère, la reine Élisabeth II.

Il est le 40e monarque britannique à prêter le traditionnel serment de fidélité. En prenant la couronne, Charles devient également le chef du Commonwealth, une association de 56 pays indépendants et de 2,5 milliards de personnes. Pour 14 de ces pays, ainsi que pour le Royaume-Uni, le roi est le chef d'État.

Ces pays, appelés royaumes du Commonwealth, sont l'Australie, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, le Belize, le Canada, la Grenade, la Jamaïque, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Nouvelle-Zélande, les Îles Salomon et Tuvalu.

Outre les millions de personnes descendues dans les rues pour assister au spectacle, plus de 2 200 personnalités, dont des membres de la famille royale, des représentants de 203 pays et une centaine de chefs d'État, ont également participé à l'événement.

Parmi les participants figurent le Premier ministre Rishi Sunak, tous les anciens premiers ministres britanniques encore en vie, les premiers ministres des gouvernements nationaux décentralisés, des membres de familles royales étrangères, le vice-président turc Fuat Oktay, le vice-président chinois Han Zheng, la première dame américaine Jill Biden, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président irlandais Michael Higgins, et des dizaines d'autres chefs d'État et de dignitaires étrangers.

Le prince Harry, fils de Charles et de feu Diana, princesse de Galles, fait également partie des participants, tandis que son épouse Meghan Markle, la duchesse de Sussex, et leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, n'ont pas assisté à la cérémonie.