Par Mamadou Dian Barry

Plusieurs régions du Maghreb célèbrent Yennayer, le nouvel an du calendrier Amazigh (berbère), du nom des peuples que l’on retrouve dans plusieurs pays d’Afrique du Nord (du Maroc à l’Egypte). Voici ce que vous devez savoir sur ce calendrier.

Le Maroc a annoncé, mercredi, que le nouvel An amazigh sera désormais un jour férié payé tout comme le 1er Muharram de l’année islamique ou le jour de l’An grégorien. C’est le cas en Algérie depuis le 12 janvier 2018.

Yennayer correspond au premier jour de janvier du calendrier julien, un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique, introduit par Jules César en 46 av. J.-C. Il a été employé en Europe jusqu'à son remplacement par le calendrier grégorien à la fin du XVIᵉ siècle.

Le prochain nouvel an ou Yennayer correspond donc au 14 janvier 2024, soit 2974 du calendrier berbère.

Depuis un certain temps, des partis et des organisations civiles au Maroc réclament l'adoption du nouvel an amazigh comme fête nationale et officielle dans le pays, dans le cadre du renforcement du statut de la langue amazighe.

La fin des labours

Yennayer, le jour de l'An amazigh, est une fête traditionnelle célébrée en Afrique du Nord depuis l'antiquité par des rituels relatifs au travail de la terre. Aujourd’hui encore, il marque le premier jour du calendrier agraire. Il détermine la fin des labours et marque le milieu du cycle humide.

Durant cette journée de fête, les familles partagent traditionnellement un repas copieux à base de légumes secs, de couscous avec de la volaille pour symboliser l’abondance de l’année qui s’ouvre. Les plus aisés sacrifient une volaille par membre de la famille.

Le calendrier berbère a été créé en 1980 par le militant et écrivain berbériste Ammar Negadi. Il part d’un fait historique de l’époque du pharaon Chechnaq, considéré comme le premier roi égyptien d'origine berbère.

Le point zéro du calendrier berbère est 950 avant J.-C. Cela correspond à la date où le roi berbère Sheshonq Ier, orthographié également Chichnaq ou Chechnaq, fut intronisé pharaon d’Egypte et fonda la XXIIe dynastie qui régna sur l'Egypte jusqu’à l’an 715 av. J.-C.