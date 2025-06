Le président Felix Tshisekedi a décrété une journée de deuil national lundi en hommage aux victimes, et le gouvernement central envoie une équipe de gestion de crise au Sud-Kivu pour soutenir le gouvernement provincial.

Environ 203 corps ont été repêchés à Kalehe, la région la plus touchée des inondations de la province du Sud-Kivu, dans l'est de la RDC.

"Ici à Bushushu, 203 corps ont déjà été retirés des décombres", a déclaré samedi Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, où se trouvent les villages touchés.

Il n'a pas été possible d'évaluer l'ampleur de toutes les pertes humaines et des dégâts matériels, a-t-il déclaré aux médias locaux.

Le bilan provisoire, annoncé vendredi en fin de journée par le gouverneur de la province, faisait état d'au moins 176 morts.

Les fortes pluies qui se sont abattues jeudi sur la région de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu, ont fait déborder les rivières, provoquant des glissements de terrain qui ont englouti les villages de Bushushu et Nyamukubi.

La colline a également cédé à Nyamukubi, où se tenait le marché hebdomadaire jeudi, a ajouté M. Bakenga.

Au total, plusieurs villages ont été submergés, de nombreuses maisons emportées et des champs dévastés, lorsque les rivières de la région sont sorties de leur lit en raison des fortes pluies.

Le médecin congolais et prix Nobel de la paix Denis Mukwege, dont la clinique est située à Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, a déclaré samedi qu'il avait envoyé une équipe de chirurgiens, d'anesthésistes et de techniciens dans la région pour "fournir à la population une aide médicale d'urgence".

"Nous n'avons rien d'autre ici"

Michake Ntamana, un secouriste qui participe à la recherche et à l'enterrement des morts, a déclaré que les villageois essayaient d'identifier et de rassembler les corps des proches retrouvés jusqu'à présent.

Il a précisé que certains corps emportés par les eaux depuis des villages situés plus haut dans les collines étaient enterrés enveloppés dans des feuilles d'arbres. "C'est vraiment triste parce que nous n'avons rien d'autre ici", a-t-il déclaré.

Cette catastrophe survient deux jours après que des inondations ont tué au moins 131 personnes et détruit des milliers d'habitations au Rwanda voisin.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a présenté samedi ses condoléances aux victimes des "inondations catastrophiques" au Rwanda et en RDC.

"C'est une nouvelle illustration de l'accélération du changement climatique et de son impact désastreux sur des pays qui n'ont rien fait pour contribuer au réchauffement de la planète", a-t-il déclaré lors d'une visite au Burundi.

Les experts affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses en raison de la crise climatique.