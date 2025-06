Le Rwanda a besoin d'au moins 130 milliards de RWF (116,2 millions de dollars) pour réparer les infrastructures essentielles endommagées par les inondations, a déclaré la ministre en charge de la gestion des urgences, Marie-Solange Kayisire.

Les fonds seront utilisés pour réparer les routes, les écoles et les installations médicales détruites lors des récentes inondations et glissements de terrain qui ont coûté la vie à 131 personnes.

Plus de 6 000 maisons ont été emportées par les inondations dans les provinces du nord, de l'ouest et du sud du Rwanda.

M. Kayisire a déclaré samedi que le chiffre de 116,2 millions de dollars était une estimation et qu'un rapport d'évaluation complet serait dévoilé ultérieurement.

Quatorze routes principales, plus de 50 écoles et plusieurs ponts ont été touchés par les inondations.

Le ministre des infrastructures, Ernest Nsabimana, a déclaré que 110 milliards de rwf (98,3 millions de dollars) seront utilisés pour reconstruire les routes nationales et de district, les ponts, et pour rétablir les connexions électriques et l'approvisionnement en eau.

"Les ponts touchés devront être reconstruits car nous ne pouvons pas les réparer", a déclaré M. Nsabimana samedi lors d'une conférence de presse interministérielle à Kigali, la capitale.

Il a ajouté : "Nous devons construire des infrastructures résistantes au climat, capables de supporter des catastrophes comme celles que nous avons connues récemment".

En détaillant les dépenses prévues, le Rwanda a déclaré que la reconstruction des routes nationales nécessitera 41 milliards de rwf (36,7 millions de dollars), des ponts (38 milliards de rwf ; 34 millions de dollars), des routes inter-districts (25 milliards de rwf ; 22,4 millions de dollars), des infrastructures électriques (5 milliards de rwf ; 4,5 millions de dollars) et des infrastructures d'eau (1 milliard de rwf ; 894 000 dollars).

À ce jour, neuf des 14 routes endommagées ont été rouvertes, a déclaré M. Nsabimana.

Le bilan des inondations et des glissements de terrain survenus mardi et mercredi s'élève à 131 morts, selon le gouvernement.

Le gouvernement a conseillé à ses citoyens de rester vigilants, indiquant que la saison des pluies se poursuivait.