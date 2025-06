António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a déclaré samedi que plus de 100 groupes armés opéraient dans les régions de la République démocratique du Congo (RDC) touchées par le conflit.

Le chef de l'ONU a lancé un appel au désarmement, estimant qu'il était grand temps que la violence cesse.

M. Guterres a fait ces remarques à Bujumbura, au Burundi, lors de la 11ème réunion de haut niveau du Mécanisme régional de surveillance du Cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC.

"Malgré nos efforts collectifs, plus d'une centaine de groupes armés - congolais et étrangers - opèrent encore aujourd'hui et menacent ainsi la stabilité de toute la région des Grands Lacs", a-t-il déclaré.

Parmi les groupes armés présents en RDC figurent le M23, les Forces démocratiques alliées (ADF), les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) et le RED-Tabara.

Ces groupes opèrent principalement dans l'est de la RDC.

M. Guterres a déclaré que ces groupes, qui comptent parmi leurs membres des citoyens de différents pays voisins, "alimentent la méfiance et les tensions entre les pays de la région".

"Je réitère mon appel à tous les groupes armés : déposez immédiatement les armes et rejoignez le processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration", a-t-il déclaré.

Le chef de l'ONU a déclaré que les activités hostiles des groupes avaient facilité les violations des droits de l'homme telles que les violences sexuelles.

Il a également exhorté la classe politique et les dirigeants régionaux à "mettre fin aux discours de haine et à l'incitation à la violence".

M. Guterres a réitéré l'engagement de l'ONU en faveur du rétablissement de la paix en RDC, affirmant que l'organisation mondiale continuerait à soutenir les initiatives régionales telles que la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est.

"Je salue le consensus des acteurs de la région autour de mesures non militaires visant au désarmement, au retour et à la réintégration des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine", a-t-il déclaré.

"La lutte contre l'impunité est une autre étape importante. Les auteurs de crimes transfrontaliers et internationaux doivent être traduits en justice".

Au cours de la réunion, les participants ont examiné les progrès réalisés dans le rétablissement de la paix en RDC et ont dressé la liste des principaux défis qui entravent les efforts de paix. La convention fait suite à une réunion sur la RDC qui s'est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, en février 2023.

Le président burundais Évariste Ndayishimiye (hôte), le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Faustin-Archange Touadera de la République centrafricaine ont participé à la réunion.

Le président rwandais Paul Kagame, qui se trouvait à Londres pour le couronnement du roi Charles III, a envoyé son premier ministre Edouard Ngirente à la réunion.

Le président kenyan William Ruto, qui a également assisté au couronnement du roi, a envoyé son premier secrétaire de cabinet, Musalia Mudavadi.