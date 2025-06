Les bureaux de vote mis en place dans les missions diplomatiques turques dans de nombreux pays européens, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada ont fermé à 21:00 (heure locale) dimanche, tandis que le vote se poursuivra en Autriche, au Danemark, en France, en Allemagne et au Luxembourg mardi de 9h à 21:00 heure locale.

Le vote est clos en Albanie, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kosovo, Lituanie, Malte, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Norvège, Pologne , Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

Pas moins de sept bureaux de vote ont été installés aux États-Unis du 29 avril au 7 mai dans des missions diplomatiques, dont l'ambassade de Turquie à Washington et des consulats à New York, Boston, Chicago, Houston, Miami et Los Angeles.

Dimanche, plus de 1,6 million de citoyens turcs vivant à l'étranger avaient voté pour élire le nouveau président et les représentants au parlement, selon le Conseil électoral suprême.

Le vote en Turquie même aura lieu le 14 mai.

Les électeurs auront le choix entre quatre candidats à la présidentielle : le président Recep Tayyip Erdogan, candidat à la réélection, le principal chef de l'opposition Kemal Kilicdaroglu, ainsi que Muharrem Ince et Sinan Ogan.

Pendant ce temps, 24 partis politiques et 151 candidats indépendants se disputent les 600 sièges du parlement turc.