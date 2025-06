Un responsable a déclaré dimanche que le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans l'est de la République démocratique du Congo s'élevait à près de 400 morts.

Dans une interview avec TRT Afrika, Sébastien Loth, chef de la mission MSF au Sud-Kivu déclaré qu’une centaine de personnes ont été tuées lors des inondations et plusieurs maisons emportées.

‘’Notre équipe est en train d’évacuer les patients par bateau vers de Nyamukubi, vers Kalehe vu que la route est coupée suite aux inondations. Nous sommes en train de distribuer des sacs mortuaires aux familles endeuillées’’ ajoute M. Loth.

Au moins 394 corps ont été retrouvés après les inondations de la semaine dernière, a déclaré Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, où se trouvent les villages touchés.

Samedi, Bakenga avait annoncé un bilan d'au moins 203 personnes décédées.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu, ont fait déborder les rivières jeudi, provoquant des glissements de terrain qui ont englouti les villages de Bushushu et Nyamukubi.

Le flanc de la colline a également cédé à Nyamukubi, où se tenait le marché hebdomadaire jeudi, a précédemment déclaré Bakenga. "Nous avons maintenant plus de 390 corps retrouvés", a-t-il déclaré dimanche à l'AFP par téléphone.

Il a ajouté que 142 corps avaient été découverts à Bushushu, 132 à Nyamukubi et 120 avaient été retrouvés flottant sur le lac Kivu près d'Idjwi, une île au milieu du grand lac volcanique.

"Depuis jeudi, nous trouvons des corps toutes les minutes et nous les enterrons", a déclaré M. Bakenga.

Deuil national

Le gouvernement provincial a envoyé un bateau rempli de haricots, de farine et d'autres produits alimentaires, de bâches et de médicaments.

Une journée de deuil national est observée ce lundi, avec la mise en berne des drapeaux "en mémoire des compatriotes disparus", selon le gouvernement.

La catastrophe de l'est de la RDC est survenue deux jours après que des inondations ont tué au moins 131 personnes et détruit des milliers d'habitations au Rwanda voisin, de l'autre côté du lac Kivu.

Samedi, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté ses condoléances aux victimes des "inondations catastrophiques" au Rwanda et en RDC.

"C'est une nouvelle illustration de l'accélération du changement climatique et de son impact désastreux sur des pays qui n'ont rien fait pour contribuer au réchauffement de la planète", a-t-il déclaré lors d'une visite au Burundi.

Les experts affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses en raison de la crise climatique.

Le mois dernier, un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles a tué une vingtaine de personnes au Nord-Kivu.