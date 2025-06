Soixante-dix-huit ans plus tard, le massacre de 45 000 ressortissants algériens par les troupes françaises reste dans les mémoires.

Le mardi 8 mai 1945 était censé être un jour où certaines parties du monde célébraient la chute de l'empire allemand, perçu comme oppressif et cruel.

Les troupes algériennes faisaient partie de celles qui ont participé au détrônement d'Adolf Hitler, un dictateur allemand qui a infligé des souffrances à de nombreuses personnes dans le monde.

Cependant, alors que le reste du monde célébrait cette victoire sur Hitler, qui aurait organisé le massacre de six millions de Juifs européens et d'au moins cinq millions de prisonniers de guerre, des scènes sanglantes se déroulaient dans différentes parties de l'Algérie : les troupes françaises tuaient au hasard des citoyens qui participaient à des manifestations anticoloniales.

Les historiens français affirment que le nombre de morts s'élève à 15 000 et non à 45 000 comme cela a été largement documenté. Toutefois, les archives officielles font état de 45 000 morts.

L'armée française réprimait les manifestations organisées par des civils qui réclamaient l'autonomie.

Les manifestations se déroulent principalement dans les villes de Sétif et de Guelma, dans le nord-est du pays, où la plupart des victimes ont été tuées.

Des manifestations importantes mais sanglantes

Une semaine auparavant, les Français avaient dispersé des manifestations en Algérie. Les manifestations du 8 mai qui ont suivi ont cependant été plus intenses et plus étendues, ce qui a conduit au massacre meurtrier qui a fait des victimes jetées du haut des falaises, des milliers de manifestants tués et un nombre encore plus élevé de blessés.

L'historien Redouane Aïnad Tabet a écrit que la population algérienne était "choquée" par les événements et que les élites politiques étaient "réellement traumatisées".

"L'assassinat de l'oncle nous a affectés"

Hadda Hazem, rédactrice en chef du quotidien algérien Al-Fadjr, a perdu son oncle lors du massacre de 1945.

Elle a déclaré à TRT Afrika que l'assassinat de son parent avait laissé des traces permanentes dans la vie de ses proches.

"Il (l'oncle) était à peine marié depuis trois mois lorsqu'il a été tué. Ma grand-mère désemparée l'a pleuré pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'elle perde la vue. Mon père a été très affecté par la mort de son frère. Jusqu'à présent, nous ne savons pas où le corps de mon oncle a été enterré", a déclaré Hazem.

"La France ne veut pas admettre ses crimes contre les Algériens et ne veut pas non plus demander pardon", a-t-elle ajouté.

Une influence en déclin

Selon les historiens, les Français, maîtres coloniaux de l'Algérie, s'inquiétaient de plus en plus de voir leur influence s'affaiblir dans le monde dans les années 1940.

Le taux de natalité élevé des musulmans en Algérie a contribué aux revendications territoriales et aux pressions en faveur de l'autonomie, ce qui a déclenché la réaction désespérée de la France en 1945.

Les nationalistes algériens, en particulier ceux basés à Sétif et Guelma, avaient organisé des manifestations anti-françaises à la fin du mois d'avril 1945, qui ont débouché sur de terribles affrontements deux semaines plus tard.

Le 8 mai, alors que Saal Bouzid, 14 ans, membre des Scouts musulmans, brandit un drapeau algérien, les Français, sur ordre du général de l'armée, ouvrent le feu sur les manifestants désarmés, tuant Bouzid et de nombreuses autres personnes.

Des milliers de corps s'accumulent au point qu'il devient "impossible" de les enterrer. Par conséquent, la plupart d'entre eux sont jetés dans des puits ou du haut des falaises.

Les violences se poursuivent jusqu'au 22 mai, date à laquelle les habitants se rendent.

À cette date, 45 000 ressortissants algériens, dont des femmes et des enfants, originaires de Sétif, Guelma et Kherrata, ont été tués, ainsi qu'une centaine de Français, pour la plupart des soldats.

La poussée anticoloniale persiste cependant. En novembre 1954, l'Algérie a repris sa marche vers l'autonomie. Ces efforts ont fini par porter leurs fruits le 5 juillet 1962, lorsque l'Algérie a été déclarée nation indépendante.

Une tragédie inexcusable

Le 8 mai de chaque année est un jour de deuil officiel en Algérie, ce qui contraste fortement avec les célébrations d'anniversaires en Europe.

Le 27 février 2005, l'ambassadeur de France en Algérie de l'époque, Hubert Colin de Verdière, a présenté des excuses officielles pour le massacre, le qualifiant de "tragédie inexcusable".

Le 8 mai 2022, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que les "massacres odieux" commis pendant la période coloniale française en Algérie "ne peuvent être oubliés".

Dans un message à l'occasion du 77e anniversaire du massacre du 8 mai 1945, M. Tebboune a déclaré que l'effusion de sang avait marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie.

Macron "désolé"

Le 17 octobre 1961, pendant la période précédant l'indépendance de l'Algérie, un plus grand nombre de citoyens ont subi les foudres des autorités françaises.

La police a attaqué au moins 25 000 Algériens pro-Front de libération nationale (FLN) qui protestaient contre un couvre-feu imposé aux Algériens.

Le 16 octobre 2021, le président français Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour les attaques de 1961, affirmant que la marche des Algériens avait été réprimée "brutalement, violemment et dans le sang".

Le président a déclaré avoir "reconnu les faits : que les crimes commis cette nuit-là sous Maurice Papon sont inexcusables pour la République".

Depuis des années, l'Algérie demande à la France de reconnaître et d'indemniser les crimes commis contre le peuple algérien pendant la période coloniale française, entre 1830 et 1962.