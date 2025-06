Par Elsie Eyakuze

Le terme "guerre par procuration" est de plus en plus utilisé, plus qu'en 2022. L'économiste Jeffrey Sachs est en vogue en ce mois de mars, car il partage son point de vue sur les objectifs de l'Amérique et la nature politique de la Chine.

Plus près de nous, l'Afrique du Sud a attiré l'attention lorsqu'elle a participé à des exercices navals conjoints avec la Russie et que l'opinion publique a manifesté son soutien.

La neutralité non neutre de la Chine est évoquée, de même que celle de l'Inde, mais beaucoup moins souvent.

Les conversations auxquelles je fais référence se déroulent toutes entre Africains, même si la guerre en Ukraine se déroule très loin de notre pays, au nord.

Suffisamment loin au nord pour que certaines personnes plaisantent de manière assez sombre en disant que nous devrions être à l'abri si les choses venaient à dégénérer au niveau nucléaire.

C'est faux, mais cela révèle une certaine inquiétude quant aux dangers du conflit en cours.

Et toutes ces discussions ont lieu parce que l'Afrique et ses habitants ont la triste expérience de la guerre par procuration.

La question de savoir ce que la guerre en Ukraine signifie pour nous est la raison pour laquelle nous en parlons encore plus que de l'Afghanistan, de l'Iran et peut-être même du Congo.

En matière de relations internationales, il y a toujours eu deux Afriques. Il y a l'Afrique que j'appelle mon pays, une vaste étendue de terre piquée d'un motif complexe de cultures, d'écosystèmes, de langues et d'expériences.

Elle comprend la famille et les amis, les obsessions footballistiques et les inquiétudes sur le coût du pétrole - le quotidien de la vie.

Et puis il y a l'Afrique de l'information, de l'économie et des "relations stratégiques", qui se présente essentiellement sous forme de chiffres.

Mon pays est présenté en termes de PIB par habitant, de gisements de tanzanite ou d'or, de superficie de terres arables et de valeur immobilière des belles côtes. Le mot "ressources" est utilisé. L'Afrique est riche en "ressources", et avec les ressources viennent les intérêts.

Lorsque j'entends trop souvent parler des ressources africaines et du mot qui les accompagne, le "potentiel", sans entendre parler des Africains eux-mêmes, un adage me vient à l'esprit : les nations n'ont pas d'amis, elles ont des intérêts.

L'histoire de l'Afrique a été exemplaire de cette réalité pendant des siècles, et sous la rhétorique de l'Africa Rising, je pense que nous sommes tout à fait conscients que les intérêts l'emportent toujours sur les amitiés et que le contrôle des ressources par des investissements étrangers - ou l'ingérence étrangère - fait partie de la réalité moderne des nations dont les richesses sont régulièrement extraites.

L'attention portée à la guerre en Ukraine, mentionnée plus haut, vise donc à comprendre quels sont les intérêts à prendre en compte pour le bien-être de l'Afrique. Certaines relations, comme celles avec l'Europe et les États-Unis, sont bien comprises. Même si la souveraineté nationale est la norme à l'ère moderne, elle s'est construite sur un passé impérialiste.

La Chine s'est montrée différemment expansionniste. En échange de prêts d'une générosité alarmante, elle s'est approprié des terres et des infrastructures essentielles dans des pays, sapant ainsi directement la souveraineté de ces États.

La façon dont la Chine gère les territoires qu'elle considère comme les siens remet également en question les affirmations selon lesquelles elle n'a pas d'ambitions impériales.

L'Inde, bien qu'importante à tous points de vue, semble se contenter de relations économiques basées principalement sur le commerce et les services, ne présentant que peu ou pas de menace.

Pas plus tard que cette semaine, elle a annoncé des accords pour commercer en roupies et en monnaie locale avec plusieurs nations, affaiblissant ainsi le monopole du dollar américain dans l'économie mondiale.

En 2023, il est évident que quelque chose est en train de bouger au niveau des axes de pouvoir mondiaux. Il apparaît que la Pax Americana est discrètement remise en question au profit d'un monde où émergent d'autres pays désireux de devenir des puissances.

Cela correspond à la montée en puissance de "partenaires au développement" non traditionnels en Afrique.

Outre les investissements chinois et indiens, on observe une certaine tendance des pays du Moyen-Orient à investir dans les États africains lorsqu'il existe des affinités fondées sur une religion et une culture islamiques partagées, par exemple, ou simplement pour le commerce.

D'autres pays d'Asie peuvent être plus circonspects quant à la nature économique pragmatique des relations, comme le Japon.

Ces opportunités sont bien sûr les bienvenues, car tout pays digne de ce nom sait qu'il est bon d'avoir un ensemble diversifié d'opportunités commerciales.

Cependant, il y a toujours un léger doute qui sous-tend l'établissement de nouvelles relations, et ce à cause d'un fait qui est rarement dit à voix haute.

L'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre et le plus pitoyable de la planète en termes de géopolitique, tout en étant riche en ressources et en ayant une population jeune et vigoureuse qui croît rapidement.

Nous sommes conscients de cette situation problématique : être au bas du totem.

Une telle prise de conscience conduit les jeunes générations d'Africains à être plus informées et à se méfier sainement des relations nouvelles et anciennes.

Les pays et le continent dans son ensemble, en particulier l'Afrique subsaharienne, sont de plus en plus enclins à défendre leurs propres intérêts.

En fait, la séparation de l'Afrique en Afrique subsaharienne et en Afrique sahélienne elle-même met en lumière certains défis qui se posent au niveau de l'Union africaine.

En l'occurrence, si l'on considère le réseau complexe de liens que les nations africaines entretiennent avec le reste du monde, l'idéologie n'est plus nécessairement un facteur important.

On peut même se demander si les idéologies gauche/droite, libérale/conservatrice ont toujours eu un sens dans le contexte africain ou si elles ont simplement été adoptées dans le cadre du lexique des relations internationales existantes.

Des facteurs à utiliser selon les besoins plutôt que des croyances profondes enracinées dans les systèmes de pensée africains.

Par conséquent, les demandes adressées à l'Afrique pour qu'elle choisisse un camp, en particulier dans les conflits apparemment idéologiques, peuvent donner des résultats surprenants.

Lorsque l'Afrique choisit l'Afrique d'abord, les intentions peuvent dépasser la rhétorique de l'idéologie pour faire passer les intérêts de l'Afrique en premier dans un monde qui a rarement été aimable.

Le président ukrainien Zelensky l'a appris à ses dépens lorsque sa demande de s'adresser aux chefs d'État de l'Union africaine a été rejetée.

Cela se voit dans la dispersion des votes des pays africains sur les résolutions de l'ONU contre la Russie, l'abstention étant une tactique courante. Cela favorise les conversations auxquelles j'ai fait référence au début de l'article.

En ce qui concerne le paysage des tendances idéologiques, les changements internationaux dans les axes de pouvoir, les conflits et le commerce, l'Afrique a appris, après 50 ans d'indépendance, que la prudence et l'intérêt personnel sont les seules politiques fiables pour un engagement continu et sûr.