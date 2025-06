L'Iran a pendu deux hommes condamnés pour blasphème, ont déclaré les autorités, appliquant ainsi les rares peines de mort prononcées pour ce crime, alors que les exécutions se multiplient dans le pays à la suite de plusieurs mois de troubles.

L'Iran reste l'un des principaux bourreaux du monde, ayant mis à mort au moins 203 prisonniers depuis le début de l'année, selon l'association Iran Human Rights, basée à Oslo.

Les exécutions pour blasphème restent toutefois rares, les autorités ayant réduit les peines dans les cas précédents.

Les deux hommes exécutés, Yousef Mehrad et Sadrollah Fazeli Zare, sont morts à la prison d'Arak, dans le centre de l'Iran.

Ils avaient été arrêtés en mai 2020, accusés de participer à une chaîne sur l'application de messagerie Telegram intitulée "Critique de la superstition et de la religion", selon la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale.

Les deux hommes risquent de passer des mois à l'isolement et ne peuvent pas contacter leurs familles, a indiqué la commission.

"Cette situation nous préoccupe au plus haut point. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un événement isolé", a déclaré à l'Associated Press le rabbin Sharon Kleinbaum, membre de la commission mandatée par le Congrès.

"Je pense que l'Iran est de plus en plus désespéré. Et lorsque nous savons que les théocraties autoritaires sont désespérées, elles se tournent souvent vers des actes très, très extrêmes".

L'agence de presse Mizan, qui dépend du pouvoir judiciaire iranien, a confirmé les exécutions, décrivant les deux hommes comme ayant insulté le prophète Mahomet et promu l'athéisme.

Mizan les a également accusés d'avoir brûlé un Coran, le livre saint de l'islam, bien qu'il ne soit pas clair si les hommes ont prétendument fait cela ou si de telles images ont été partagées sur la chaîne Telegram.

La date de la dernière exécution pour blasphème en Iran n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Cette série d'exécutions intervient alors que des mois de protestations se sont apaisés à la suite de la mort, en septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs du pays.

Augmentation du nombre d'exécutions

Au moins quatre personnes accusées d'avoir commis des crimes lors des manifestations ont déjà été mises à mort.

Les manifestations, qui auraient fait plus de 500 morts et 19 000 arrestations, ont marqué l'une des plus grandes manifestations populaires depuis la révolution iranienne de 1979.

En 2022, l'Iran a exécuté au moins 582 personnes, contre 333 en 2021, selon Iran Human Rights.

Selon le dernier rapport d'Amnesty International sur les exécutions, l'Iran est le deuxième plus grand bourreau du monde, derrière la Chine, où des milliers de personnes seraient mises à mort chaque année.

Si certaines exécutions sont rendues publiques, d'autres ne le sont pas en Iran.

Nombre d'entre elles ont eu lieu pour des infractions liées à la drogue, mais il y a également eu des exécutions d'un Britannique-iranien accusé d'espionnage et d'un Suédois-iranien reconnu coupable d'avoir organisé en 2018 un attentat contre un défilé militaire qui a fait au moins 25 morts.