Dans l'est de la République démocratique du Congo, les familles et les sauveteurs continuent de rechercher les disparus, cinq jours après que les inondations et les glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles ont tué 425 personnes.

Ce nouveau bilan a été communiqué par le responsable de la sécurité Peter Belongola.

L'administrateur du territoire de Kalehe, Thomas Bakenga, a déclaré à TRT Afrika que le nombre de morts augmentait depuis vendredi, de nouveaux corps ayant été découverts sous la boue. Plus de 5 500 personnes sont toujours portées disparues, selon M. Bakenga.

''Nous demandons à toutes personnes de bonne volonté de venir nous aider pour repechés les corps'' appelle l'administrateur Bakenga.

De fortes pluies se sont abattues sur le territoire de Kalehe dans la nuit de jeudi à vendredi, provoquant des débordements des rivières Cibira et Nyamukubi qui ont entraîné des inondations et des coulées de boue détruisant des dizaines d'habitations et tuant des résidents.

Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire récente de la RDC.

Mardi, Paul Serushago, un survivant, était toujours à la recherche des corps de deux membres de sa famille, creusant à l'aide d'une bêche dans la boue et les débris qui atteignaient la moitié de la porte de leur maison à Nyamukubi.

"Nous les cherchons depuis vendredi et nous ne les avons pas encore trouvés", a-t-il déclaré, faisant une courte pause dans son travail.

L'ampleur des destructions a mis en évidence la vulnérabilité des populations face à la crise climatique dans de nombreuses régions d'Afrique, où la mauvaise planification urbaine et la faiblesse des infrastructures font que les communautés ne peuvent souvent pas résister aux épisodes de plus en plus fréquents de conditions météorologiques extrêmes.

Les sans-abri s'entassent dans les quelques bâtiments publics restés intacts, avec des conditions sanitaires déplorables.

"Nous cherchons des corps avec des pelles, avec des mains"

La Croix-Rouge estime que plus de 8 000 personnes ont besoin d'aide. Les efforts d'aide ont été entravés par un manque d'accès et de ressources.

"Nous ne sommes pas en mesure de traiter autant de corps de façon aussi urgente que nécessaire. Nous cherchons les corps avec des bêches, avec les mains", a déclaré John Kashinzwe Kibekenge, porte-parole de la Croix-Rouge dans la province du Sud-Kivu.

Des représentants du gouvernement ont apporté des couvertures, de la nourriture et quelques cercueils à Nyamukubi mardi.

Ils ont fait un don d'argent à une clinique locale où trois personnes sont décédées mardi, et ont donné environ 1 100 dollars à chacune des 200 familles touchées.

Mais la délégation n'a pas participé aux enterrements prévus et ne s'est pas rendue à Bushushu, où l'on pense que le nombre de morts est plus élevé , la catastrophe étant survenue un jour du marché.

De nombreuses personnes ont pleuré la perte de leurs proches, les récoltes piétinées et les maisons en ruine. Certains ont demandé au gouvernement de les reloger.

Les travailleurs humanitaires ont enterré les morts dans des fosses communes creusées au cours du week-end, ce qui a suscité des plaintes de la part des groupes de la société civile et a incité le gouvernement à promettre de l'aide pour des enterrements plus dignes.