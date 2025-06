Par Kudra Maliro

En RDC, un bébé d’environs 3 mois été retrouvé par miracle en train de flotter sur les eaux de Nyamukubi cinq jours après que les inondations et les glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles qui ont tué 425 personnes et plus 5225 disparus.

Selon les habitants, le bébé a été retrouvé flottant sur des débris dans la région de Kalehe, mais on ne sait pas comment il a pu survivre aussi longtemps dans les conditions météorologiques difficiles.

De fortes pluies se sont abattues sur la région jeudi dernier, provoquant des inondations et des coulées de boue qui ont détruit des dizaines d'habitations. Dans une interview accordée à TRT Afrika, le président de la société civile Kalehe, Delphin Birimbi, a confirmé que le bébé était en bonne santé, bien que ses parents soient morts dans les inondations.

"Les sauveteurs ont été surpris de voir un bébé flotter dans les ravins de Nyamukubi quelques jours après les inondations. L'enfant se porte très bien mais, d'après les enquêtes, ses parents n'ont pas survécu.

"Nous appelons les personnes de bonne volonté à venir nous aider pour que ce bébé puisse trouver du lait", a déclaré M. Delphin Birimbi.

D'autres corps sous la boue

L'administrateur de la région de Kalehe, Thomas Bakenga, a déclaré à TRT Afrika que le bilan des pluies torrentielles s'était alourdi avec la découverte de nouveaux corps sous la boue.

Plus de 5 500 personnes sont toujours portées disparues. "Nous demandons à tout le monde de venir nous aider à retrouver les corps", a déclaré M. Bakenga.

Les travailleurs humanitaires ont enterré les morts dans des fosses communes creusées au cours du week-end, ce qui a suscité des plaintes de la part de groupes de la société civile.

Le gouvernement a promis d'organiser des enterrements plus dignes. "Nous saluons le courage des sauveteurs et des personnes qui ont participé au sauvetage du bébé.

Cela montre que les habitants de Kalehe sont toujours unis dans cette période très difficile", a ajouté M. Birimbi.