Par Gaure Mdee

Le 7 février, le ministre tanzanien de la communication et des technologies de l'information, Nnape Nauye, a répondu à un tweet d'Elon Musk concernant l'acceptation par le pays du fournisseur d'accès internet par satellite Starlink en Tanzanie.

Plusieurs questions peuvent être tirées de cette interaction. La première est de savoir pourquoi le service satellitaire VSAT (Very Small Aperture Terminal) de Musk a suscité de l'intérêt, même s'il n'est pas unique en son genre.

Deuxièmement, quelle est la valeur commerciale de la fourniture d'internet par satellite qui justifie une telle réponse ?

Enfin, pourquoi de telles discussions ont-elles lieu sur les médias sociaux alors qu'elles pourraient être finalisées par les canaux appropriés ou la conversation est-elle allée au-delà ?

Les offres sur la table

Pour mettre les choses en perspective, 26 % des habitants de l'Afrique de l'Est ont accès à l'internet, selon les données de Statista pour 2022.

Les habitants des zones rurales ont moins d'accès que ceux des zones urbaines de l'Afrique. Pour posséder ou faire fonctionner le service Starlink, il faut d'abord considérer les régions auxquelles la technologie de Musk tente de s'adresser.

Outre la disponibilité et le coût de l'électricité, les gens sont-ils prêts à installer une unité au prix actuel ?

Starlink propose un forfait de 1 000 Go avec une latence de 20 ms et des vitesses de 150 Mbps pour un peu moins de 100 dollars en Tanzanie, devançant ainsi la plupart des opérateurs de téléphonie mobile du pays.

En outre, Starlink prévoit d'offrir des services de téléphonie cellulaire par satellite que les opérateurs locaux pourraient avoir besoin d'aide pour concurrencer.

Il y a toutefois un bémol : le coût de l'équipement et de l'installation, bien qu'il s'agisse d'un paiement unique, est onéreux et n'est pas totalement efficace avec les antennes paraboliques. Par exemple, supposons que le temps soit irrégulier.

Dans ce cas, le service est perturbé, comme lorsque vous regardez une chaîne Multichoice alors qu'il pleut des cordes.

"Les services de Musk ne sont pas nouveaux, mais ils ont l'avantage d'être beaucoup plus abordables pour le marché et d'être déployés à faible coût. Il bénéficie d'investissements massifs par rapport aux concurrents qui ont essayé de se connecter à l'Afrique avec le même modèle", explique Jumanne Mtambalike, entrepreneur technologique et réformateur social.

Les fournisseurs locaux de la région, comme Safaricom au Kenya et Tigo en Tanzanie, ont commencé à déployer la 5G avec des vitesses allant jusqu'à 500 Mbps ; la couverture doit encore être améliorée et nécessite un routeur.

Les personnes qui utilisent généralement les services VSAT sont les propriétaires de centres de villégiature, les chercheurs sur le terrain et les services de sécurité qui surveillent les mouvements des personnes d'intérêt.

Quelles sont les politiques en place ?

Les fournisseurs de services par satellite peuvent percevoir des revenus à distance et embaucher un nombre limité d'employés pour faire fonctionner le système.

La société s'est associée à l'Union africaine des télécommunications (UAT) pour faciliter l'établissement de Starlink en Afrique.

L'UAT est une organisation africaine qui regroupe des pays et des fournisseurs de télécommunications mobiles afin d'accroître le développement de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication du continent.

L'Union africaine et l'UAT ont élaboré un cadre réglementaire permettant à la société de lancer ses satellites et de fournir un accès à l'internet dans les pays africains.

Les pays d'Afrique de l'Est ont de bonnes raisons de dire non à Starlink et de s'en tenir aux fournisseurs de services de télécommunications locaux.

En effet, nombre d'entre eux emploient de nombreux contribuables, respectent les lois du pays et peuvent invariablement se plier aux exigences de l'autorité en place.

"Il est possible que les gouvernements n'aient pas encore adopté la technologie parce qu'ils ont vu le potentiel d'une concurrence instable sur le marché et ont également remarqué que cela pourrait tuer les télécoms locales qui entrent dans le mélange avec le nombre de personnes qu'elles emploient et la contribution qu'elles apportent aux pays". - Jumanne Mtambalike, un entrepreneur technologique

Les zones reculées dotées d'une infrastructure douteuse stimuleront l'économie numérique. Il y a des zones que les réseaux nationaux ne peuvent pas desservir et que la technologie satellitaire peut atteindre, mais c'est un défi à la fois pour les fournisseurs de services satellitaires et pour le gouvernement tanzanien.

Le premier à mettre de l'ordre dans cette stabilité pourrait s'avérer le vainqueur auprès des clients. Si la région s'inspire des gouvernements précédents - et de la signification de l'autorisation d'une technologie satellitaire dans un pays en tant que fournisseur de services - il y a des raisons de croire qu'il y aura une résistance car certaines restrictions seront limitées.

Les récentes élections en Ouganda en 2021 et en Tanzanie en 2020 en sont un exemple frappant : l'internet local a été coupé pendant la période électorale, ce qui a paralysé certaines entreprises et muselé plusieurs lanceurs d'alerte.

Une chose qui ne se produirait pas avec la fourniture et la communication de l'internet par satellite.

Ce que disent les utilisateurs

Le Nigeria est l'un des premiers pays d'Afrique à adopter la technologie et dispose de services Starlink depuis janvier.

"Le Nigérian moyen aura des difficultés avec les coûts d'installation et de configuration, mais une fois que cela est fait, il y a des avantages pour les groupes plus importants (comme la famille) qui utilisent le service par rapport aux entreprises de télécommunications locales qui offrent l'internet sur une base limitée", explique Kabir Ibrahim, un ingénieur réseau au Nigéria.

Depuis son lancement le 22 février au Rwanda, le service est surtout utilisé par le gouvernement.

"Il est trop tôt pour évaluer le taux d'utilisation, mais à première vue, les cibles sont les installations gouvernementales telles que les écoles dans les régions isolées, les îles et les zones rurales éloignées où la connectivité est restée un problème malgré l'expansion de l'infrastructure informatique", explique le journaliste rwandais Johnson Kanamujire, qui a couvert le lancement du service pour l'entreprise.

En revanche, le Kenya utilisera le service au cours du deuxième trimestre de l'année, et ce qui fait des services par satellite un obstacle important, c'est le kit de démarrage à 800 dollars.

Moses Kemibaro, analyste en technologie et médias numériques à Nairobi, a commandé son kit de démarrage à des fins "expérimentales", pour voir s'il pouvait constituer une alternative à ce qui est actuellement disponible.

"Les temps d'arrêt et les vitesses irrégulières sont des raisons de s'en tenir à son appareil mobile car l'internet à domicile n'est pas toujours fiable, donc un appareil secondaire ou un remplacement complet est une décision facile à prendre pour moi." - Moses Kemibaro, analyste en technologie et médias numériques

Le retard pris par des pays comme la Tanzanie à l'heure actuelle en dit long. S'il y a de l'argent à gagner pour les gouvernements, il y a aussi beaucoup de liberté et d'accès pour les utilisateurs de ces fournisseurs de services.

Starlink n'est qu'un des nombreux services satellitaires qui frappent à la porte, mais c'est le plus abordable.

Avec des concurrents comme Microsoft qui promettent de fournir l'internet au monde en développement, la question reste posée : la région est-elle prête pour une fourniture alternative de l'internet ?