Les conflits en Éthiopie et en République démocratique du Congo (RDC) ainsi que les catastrophes naturelles ont contribué à augmenter le nombre de personnes déplacées en Afrique en 2022 à des niveaux supérieurs à ceux de l'année précédente, selon un rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés.

Environ 16,5 millions de déplacements internes ont été enregistrés en Afrique subsaharienne en 2022, soit une augmentation de 17% par rapport à 2021.

Les conflits et les violences ont provoqué neuf millions de déplacements et la RDC a représenté près de la moitié du total.

Une sécheresse prolongée en Somalie a été à l'origine de 1,1 million de déplacements, le "chiffre le plus élevé enregistré au niveau mondial depuis que les données sur les déplacements dus à la sécheresse sont devenues disponibles en 2017", a indiqué l'Observatoire.

Le Nigéria a enregistré 2,4 millions de déplacements dus à des catastrophes, son chiffre le plus élevé en dix ans et le plus élevé de la région l'année dernière.

Les conséquences des graves inondations en Afrique du Sud ont entraîné les déplacements les plus importants du pays depuis 2008.

L'agence des Nations unies pour les migrations a déclaré cette semaine que 700 000 personnes avaient déjà été déplacées à l'intérieur du pays en quelques semaines à cause du conflit au Soudan entre l'armée et un groupe paramilitaire rival.

En 2022, une "tempête parfaite" de conflits et de catastrophes naturelles s'est abattue sur le pays, entraînant "des déplacements d'une ampleur jamais vue auparavant", a déclaré Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (Norwegian Refugee Council).