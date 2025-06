La police des frontières française a démantelé cette semaine un réseau d'immigration clandestine qui louait de vrais passeports français à des migrants d'Afrique subsaharienne afin qu'ils puissent entrer dans le pays, selon une source policière.

L'escroquerie a été révélée pour la première fois en novembre, lorsque les agents des frontières de l'aéroport principal de Paris ont arrêté un homme qui avait voyagé depuis le Mali avec un passeport qui ne lui appartenait pas, a déclaré la source jeudi.

"Il nous a dit qu'il avait payé 7 000 euros (7 600 dollars) pour voler de Bamako à Paris avec un document d'identité français authentique", a déclaré la source.

La police a découvert l'existence d'un réseau en région parisienne qui recrutait des Français issus de l'immigration pour leur "prêter" leurs papiers d'identité en échange de quelques centaines d'euros.

Ils envoyaient ensuite leurs passeports par la poste quelque part en Afrique ou demandaient aux autorités françaises un nouveau passeport avec la photo d'une autre personne.

Les enquêteurs pensent qu'au moins 250 personnes ont demandé des documents de voyage à ces escrocs, qui proposaient leurs services à des clients au Mali, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, souvent par l'intermédiaire des médias sociaux.

Mardi, la police des frontières a arrêté trois hommes et quatre femmes âgés de 24 à 55 ans, tous d'origine malienne et soupçonnés d'être à la tête de l'opération, à Paris et en région parisienne, a indiqué la source.

Ils espèrent maintenant identifier ceux qui ont partagé leurs passeports.