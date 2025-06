Par Daouda Sow

C’est à Dakar, lors d’un après-midi ensoleillé, que le réalisateur Dramane Minta et ses collaborateurs et partenaires ont choisi de projeter en avant-première "Entre Paya et Koulou".

Il s’agit d’une série animée de 10 épisodes qui racontent l’histoire entre deux frères complices et proches, mais qui se querellent toujours.

La salle de cinéma multiplex du groupe Français "Pathé" a été choisie pour l’occasion. Parmi les premiers à découvrir la série, des artistes comédiens, des jeunes, des parents venus accompagnés leurs enfants.

Dans la salle 7, les spectateurs suivent avec beaucoup d’attention les 10 épisodes compilées pour la projection. Le décor dans la série, les ports vestimentaires, les histoires partagées, tout renvoie aux réalités Africaines.

Un choix murement réfléchi par le réalisateur, Dramane Minta qui confie à TRT Afrika: " vous savez les films d’animation constitue déjà un terrain vierge à conquérir. Mon challenge est de pouvoir produire des contenus de qualité, consommables par nous Africains. Une façon de montrer cette Afrique que nous voulons faire découvrir au monde, et non cette idée de l’Afrique que les autres ont de nous ".

Entre de la concentration sur certaines séquences, des fous rires sur d’autres, les spectateurs ont été tenus en haleine du début jusqu’à la fin de la projection. De grands moments de dessins animés pour les plus petits, de belles découvertes pour les parents.

C’est le cas de Samba DIOP, venu suivre "Entre Paya et Koulou", accompagné de ses deux petites filles. L’homme est aussi un passionné de films d’animation depuis plusieurs années.

D’ailleurs, il fait partie de ceux qui ont accompagné Dramane dans la production de la série, à travers WIDO, une application de vidéos à la demande.

"C’est une grande fierté, pour WIDO, d’avoir accompagné un jeune comme Dramane pour mettre en place une initiative pareille. Les films d’animation, ce n’est pas du tout facile."

"C’est aussi une grande première pour nous de produire une série d’animation qui passe dans une salle de cinéma. Cela montre qu’il y a au Sénégal des structures prêtes à accompagner les jeunes talents, à accompagner l’industrie culturelle », a laissé entendre M. DIOP.

Mme Ndiaye, quant à elle, est une ancienne collaboratrice de Dramane. Elle a tenu à témoigner du génie et du sérieux du réalisateur, en ces termes: " Minta, vous qui êtes là, peut-être que vous le découvrez maintenant."

"Mais me concernant, je l’ai découvert très jeune, il y a plusieurs années et je peux vous assurer qu’avec le talent en lui, il n’est pas encore prêt de vous émerveiller. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans sa carrière de réalisateur " conclut-elle.

La promotrice d’une agence de production audiovisuelle de films d’animation a collaboré avec Dramane durant plusieurs années. Des collaborations, qui selon elle, lui ont toujours valu beaucoup de satisfactions.

La production de la série d’animation "Entre Paya et Koulou" a également permis au réalisateur de réunir une petite équipe de techniciens et autres acteurs, comme Stanislas GOMEZ, spécialiste en Sound design, édition audio et vidéo.

"C’était la première fois, que nous avions des animations de ce genre. Mais dans le passé, j’avais déjà eu à collaborer avec Dramane sur une mini-série dénommée "Rama et Aïcha", qui durant la Covid-19, aidait les enfants à comprendre comment se laver les mains" a-t-il expliqué a TRT Afrika.

Othniel OGOUSSAN, 11 ans et en classe de CM2, a interprété la voix-off de Paya dans la série d’animation "Entre Paya et Koulou".

Une première expérience dans le domaine cinématographique qui lui donne déjà des idées. "Cette expérience me donne envie d’aller encore plus loin" a-t-il lancé avec enthousiasme.

"J’aimerai bien faire une carrière en doublage dans les films d’animation. C’est comme une première étape de ma vie qui se réalise" déclare le garçon.

"Entre Paya et Koulou" fait déjà son bonhomme de chemin, avec deux prix remportés. Il s’agit du prix spécial de la meilleure série animée au FESPACO 2023 à Ouagadougou au Burkina Faso et du prix spécial du jury au festival Vues d’Afrique à Montréal au Canada.

Des distinctions que Dramane Minta considère comme des défis, qui le motive à toujours faire mieux et plus. "Paya et Koulou doivent faire plus. Vous savez quand vous arrivez à un certain niveau, vous n’avez plus droit à l’erreur, vous devez toujours répondre aux attentes".

Après les dix premières épisodes disponibles en cinéma et sur vidéos à la demande, le réalisateur compte aller vers vingt-deux épisodes de la série "Entre Paya et Koulou".

Ce, au grand bonheur des passionnés de films d’animation et de contenu " Edutainment".

Dramane Minta n'en est pas à son coup d'essai. Le réalisateur a déjà produit de nombreux autres films notamment "Rama et Aicha" (2021), "Coco laye laye" (2019), "Touche pas" (2015) , "Oh My Mind" (2020), entre autres.

Des oeuvres qui lui ont valu d’être sélectionné à plusieurs festivals.