Des milliers de citoyens ont répondu, vendredi, à l’appel du mouvement des Forces vives du Sénégal (F24) en participant à une grande mobilisation, place de la Nation (Ex-Obélisque), dans la capitale Dakar, a constaté le correspondant d’Anadolu sur place.

Composée de plus d’une centaine d’organisations de la société civile et d’entités politiques, la plateforme F24 entend lancer, à travers cette démonstration de force, ses activités de terrain contre une 3ème candidature du président Macky Sall.

Arborant majoritairement des tuniques aux couleurs nationales et exhibant fièrement des pancartes sur lesquelles on pouvait lire entre autres slogans : ‘’Non à la 3ème candidature’’, ‘’ Macky doo bokk (Macky, vous ne serez pas candidat)’’, les manifestants ont pendant plus de quatre tours d’horloge affirmé leur détermination à barrer la route au président Sall pour un nouveau mandat.

« Nous étions réunis ici en 2011 contre l’ex-président Abdoulaye Wade pour dire non au 3ème mandat. Avec le combat qu’a lancé le F24 j’ai espoir que le président Macky Sall va reculer et ne pas essayer de briguer un 3ème mandat », a insisté Moussa Diop, membre de la plateforme F24.

« L’histoire se répète et nous sommes en train de nous battre contre Macky Sall qui était avec nous lors du combat contre la 3ème candidature de l’ex-président Abdoulaye Wade », a soutenu aussi Arona Coumba Ndoffène Diouf, autre membre du F24. « Il faut que le président Macky Sall se ressaisisse tant qu’il est encore temps », a-t-il poursuivi.

Pour la présidentielle de 2012, le président Wade s’était présenté pour un troisième mandat, vivement contestée par les Forces vives regroupées en ce temps au sein du Mouvement du 23-Juin au Sénégal (M23, coalition de partis politiques et d’organisations de la société civile créée en 2011, ndlr).

Une dizaine de morts avaient été enregistrés lors des manifestations et le président Wade, dont la candidature avait été déclarée recevable par le Conseil constitutionnel, a finalement été battu lors de ce scrutin.

Comme Diop et Diouf, la vingtaine d’orateurs s’étant succédé au micro lors de cette mobilisation, ont tous « disqualifié » le président sortant pour un nouveau mandat.

« La Constitution du Sénégal est claire et elle dispose que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Donc nous disons à Macky Sall qu’il ne peut être candidat », a ainsi insisté Hélène Tine.

La manifestation s’est toutefois terminée en queue de poisson du fait de légers débordements au niveau du public. Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24 ainsi que des leaders de la plateforme à l’image de Khalifa Sall ou encore Déthié Fall n’ont pu délivrer leurs messages.

Rendez-vous a toutefois été donné par le F24 pour d’autres mobilisations au Sénégal et dans la diaspora dans le but d’empêcher la candidature du président Sall à un troisième mandat et l’organisation d’une présidentielle 2024 inclusive et transparente.

Réélu pour un quinquennat en 2019 après un premier mandat de sept ans, le président Sall ne s’est jusque-là pas prononcé sur sa probable candidature pour 2024. Les soutiens du président sénégalais estiment qu’il peut briguer un nouveau quinquennat à la faveur d’une révision constitutionnelle opérée en 2016.