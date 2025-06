Le milieu de terrain belge Axel Witsel, médaillé de bronze à la Coupe du monde de la FIFA, a pris ce vendredi sa retraite internationale.

"Après mûre réflexion, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pris la décision de prendre ma retraite internationale. Ce fut une grande fierté d'avoir pu représenter mon pays au cours de ces 15 dernières années", a écrit Witsel sur Twitter.

Le joueur de 34 ans a déclaré qu'il se concentrerait sur sa carrière en club, à l'Atlético de Madrid, et qu'il "consacrerait plus de temps" à sa famille.

Witsel a remercié tous les membres de l'équipe nationale belge, y compris les entraîneurs, les coéquipiers et le personnel médical, ainsi que les supporters.

Il a également souhaité bonne chance à la nouvelle génération de footballeurs belges.

Witsel, qui faisait partie de la génération dorée de la Belgique, a aidé les Diables rouges à remporter la médaille de bronze à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Il compte 130 sélections et a marqué 12 buts pour la Belgique. Il a participé aux Coupes du monde 2014, 2018 et 2022, ainsi qu'aux championnats d'Europe (EURO) 2016 et 2020.

L'équipe nationale a remercié Witsel sur les médias sociaux pour les services rendus.

Witsel a joué pour le Standard de Liège en Belgique, le Benfica au Portugal, le Zenit en Russie, le Tianjin Quanjian en Chine et le Borussia Dortmund en Allemagne.

Il a rejoint l'Atlético de Madrid en 2022 et a signé un contrat avec le club espagnol jusqu'en 2024.