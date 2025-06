Par Peter Nyanje

Plus d'un demi-siècle après la libération politique d'un grand nombre de ses pays, l'Afrique peine toujours à s'imposer dans les classements mondiaux en matière de développement, alors qu'elle est présentée comme un continent doté d'un important potentiel de développement économique.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, notamment la faiblesse des dirigeants.

L'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé et dispose de vastes terres fertiles et arables en abondance, ainsi que de ressources telles que l'eau, les forêts et les minéraux.

Ces ingrédients jouent un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays.

Cependant, l'Afrique se trouve toujours au bas de l'échelle du développement mondial. Pour qu'un pays puisse bénéficier efficacement de ses ressources humaines et matérielles, ses dirigeants doivent fournir les orientations nécessaires et prendre des décisions judicieuses. C'est peut-être ce qui manque en Afrique.

Occasions manquées

La qualité des dirigeants est également cruciale pour la mise en place de processus et de succès démocratiques. Les lacunes en matière de leadership nuisent aux progrès économiques.

En effet, l'Éthiopie aurait produit un surplus d'électricité qui aurait pu être vendu à l'Afrique du Sud, en proie à des problèmes d'électricité, par l'intermédiaire du réseau de l'Afrique de l'Est.

Il faut tenir compte du fait que la Tanzanie a déjà connecté son réseau au Kenya, qui est connecté à l'Éthiopie.

Par conséquent, l'électricité produite par le barrage Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) aurait pu atteindre l'Afrique du Sud en passant par le Kenya, la Tanzanie et la Zambie.

De même, le problème auquel l'Afrique du Sud est confrontée aujourd'hui n'aurait pas été un défi majeur si les dirigeants tanzaniens n'avaient pas abandonné l'initiative de l'"économie du gaz" envisagée sous l'administration de l'ancien président Jakaya Kikwete.

M. Kikwete est arrivé au pouvoir en 2005 alors qu'une grave sécheresse avait paralysé les barrages hydroélectriques qui produisaient plus de 70 % de l'électricité de la Tanzanie.

Il a alors décidé de sortir des sentiers battus et a élaboré des plans visant à utiliser les abondantes ressources en gaz naturel du sud de la Tanzanie comme principale source d'énergie.

Ce plan devait permettre à la Tanzanie de ne plus dépendre de l'hydroélectricité et de devenir une économie alimentée par le gaz.

Si ce plan avait été mis en œuvre, la Tanzanie aurait aujourd'hui produit suffisamment d'électricité pour elle-même, avec un surplus important qui pourrait être vendu à d'autres pays dans le besoin, comme l'Afrique du Sud.

Mais les progrès vers le développement d'une économie du gaz en Tanzanie sont comme morts.

Auto-affliction

Si le groupe régional d'Afrique australe, la SADC, et sa sœur d'Afrique de l'Est, la EAC, avaient mis en œuvre leur idée de connecter leurs pools énergétiques, l'Afrique du Sud bénéficierait de l'électricité de l'Éthiopie.

Même si le Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) est au point mort, si la Tanzanie avait soutenu l'initiative d'économie du gaz, elle aurait déjà produit suffisamment d'électricité à partir de ses vastes ressources en gaz et l'aurait peut-être vendue à d'autres pays.

La décision de la Tanzanie, sous l'administration de feu le Dr John Magufuli, d'abandonner l'initiative d'économie gazière s'est également avérée coûteuse pour le pays lui-même.

Il y a deux mois à peine, la Tanzanie était en proie à une crise de l'électricité en raison d'une pénurie d'options de production.

Cela n'aurait pas été le cas si le gouvernement avait poursuivi l'initiative d'utilisation du gaz comme principale source d'énergie.

Le gouvernement Kikwete avait emprunté de l'argent pour financer un projet de gazoduc entre Mtwara et Dar es Salaam afin de rendre cette ressource facilement disponible pour des usages industriels et autres.

Le projet a coûté au pays environ 1,22 milliard de dollars. Cependant, le gouvernement suivant a décidé d'abandonner le plan d'économie de gaz et a opté pour la construction du barrage hydroélectrique Julius Nyerere le long de la rivière Rufiji, malgré les inquiétudes des écologistes et des économistes.

En conséquence, un gazoduc qui a coûté au pays 1,22 milliard de dollars fonctionne aujourd'hui à moins de la moitié de sa capacité.

L'initiative "Gas economy" devait permettre à la Tanzanie d'utiliser le gaz pour soutenir son développement socio-économique.

Il était prévu de transformer le gaz en combustible de cuisson primaire en Tanzanie, ce qui permettrait de préserver les forêts du pays, décimées par les fabricants de charbon de bois. Mais tous ces projets ont été abandonnés.

Des projets de production d'électricité à partir du gaz ont également été envisagés, par étapes, afin de faire de la Tanzanie un grand producteur régional d'électricité.

Ces projets, qui devaient être principalement financés par des investissements du secteur privé avec une injection financière minimale de l'État, étaient censés produire plus de 10 000 mégawatts une fois achevés.

Mais tous les projets prévus par le gouvernement Kikwete pour augmenter la production d'électricité ont été mis en veilleuse par ses successeurs.

En conséquence, la Tanzanie fait partie des pays touchés par les pénuries d'électricité alors qu'elle dispose de toutes les ressources nécessaires pour produire plus qu'assez d'énergie pour son économie.

À l'heure actuelle, la Tanzanie produit moins de 1 300 mégawatts d'électricité pour une population de plus de 65 millions d'habitants.

Il y a quelques années, le bureau du contrôleur et de l'auditeur général (CAG) a indiqué dans son rapport annuel que la dette du projet d'oléoduc abandonné, placé sous la responsabilité de la Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC), a laissé l'entité publique opérer avec un capital négatif, ce qui a affecté ses liquidités.

Stimuler le libre-échange

L'ancien président de la Tanzanie, Benjamin Mkapa, était un partisan du commerce intra-africain.

Il a encouragé le commerce entre les pays africains en soulignant que l'échange stimulerait les économies des pays et que, ce faisant, ils bénéficieraient davantage de la pratique actuelle qui consiste à vendre leurs matières premières principalement aux nations développées.

Il a présenté ces arguments en contestant le point de vue de ceux qui poussent les pays africains à signer l'accord de partenariat économique (APE) avec l'Union européenne (UE).

Mkapa a été quelque peu satisfait lorsque le continent a décidé d'établir la Zone de libre-échange du continent africain (AfCTA), avec le mandat général de créer un marché unique réunissant 55 pays et huit groupements économiques régionaux avec une population totale de 1,3 milliard et un PIB combiné d'environ 3,4 trillions de dollars.

L'AfCTA, qui est entré en vigueur en mai 2019, était considéré comme une panacée pour les maux du commerce intra-africain. Cependant, bien que 54 des 55 nations aient signé le pacte ce mois-ci, les échanges commerciaux entre les pays africains sont restés décevants.

Selon les données publiées en janvier dernier par Africa Renewal, un magazine numérique des Nations unies couvrant les domaines économique, social et politique de l'Afrique, le commerce intra-africain ne représente que 14,4 % du total des exportations africaines.

Les analystes affirment que l'AfCTA peut être un excellent véhicule pour faire progresser le commerce africain, mais l'avoir est une chose et la volonté politique, qui est nécessaire pour que le commerce se fasse entre et parmi les pays africains, en est une toute autre.

Ainsi, on voit mal le Rwanda, qui s'est lancé dans la fabrication de voitures électriques, dépendre de la République démocratique du Congo (RDC) comme source de matières premières pour la production de batteries, car les deux hommes forts ne s'entendent pas, malgré l'avantage d'être voisins.

Partager les richesses

Travailler ensemble pour le bien commun est la meilleure option pour les pays africains. Par exemple, au lieu de se disputer âprement l'utilisation des eaux du Nil, l'Éthiopie et l'Égypte auraient pu considérer l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) comme un modèle et un instrument essentiel pour résoudre leurs malentendus.

Fondée en 1972, l'OMVS s'est avérée être l'exemple le plus réussi de gestion partagée des cours d'eau, puisque depuis lors, la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie ne se sont jamais querellés au sujet des eaux du fleuve Sénégal.

Les pays africains devraient également considérer l'AfCTA comme une solution à leurs problèmes économiques. Les efforts de chaque gouvernement africain pour améliorer sa balance commerciale avec le monde devraient être orientés vers l'amélioration de la balance commerciale avec les autres pays africains.

Les pays africains partageraient ainsi leurs richesses et créeraient des emplois grâce à des investissements facilités par le commerce intra-africain.

Les échanges peuvent facilement se faire entre les pays africains en reliant les centres économiques.

Par exemple, la CAE a facilement relié la Tanzanie à l'océan Atlantique par l'intermédiaire de la RDC, qui est récemment devenue le nouveau membre de l'organisation intergouvernementale.

Avant cela, la SADC a été la première à consolider le corridor terrestre trans-Kalahari entre Walvis Bay en Namibie et Pretoria en Afrique du Sud en 1998, avant de l'étendre à Maputo (Mozambique), reliant ainsi l'océan Atlantique à l'océan Indien.

L'auteur, Peter Nyanje, est un analyste politique et économique basé à Dar es Salam, en Tanzanie.

