Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il avait une "nette avance" dans les élections présidentielles turques.

S'adressant à ses partisans au siège du parti AK à Ankara, la capitale, il a déclaré que les votes nationaux et étrangers étaient encore en cours de dépouillement, ajoutant que les résultats préliminaires montraient que "nous sommes largement en tête".

Il a déclaré avoir obtenu environ 2,6 millions de voix de plus que son concurrent le plus proche, ajoutant que ce chiffre augmentera dans les résultats définitifs.

M. Erdogan a déclaré que la Turquie avait achevé un nouveau "festival de la démocratie" avec les élections du 14 mai, ajoutant que le pays avait connu l'un des taux de participation les plus élevés de son histoire.

"Les personnes qui ont donné la majorité à notre alliance au parlement se rangeront certainement du côté de la stabilité lors de l'élection présidentielle", a ajouté M. Erdogan.

Le porte-parole du parti AK, Omer Celik, a déclaré plus tôt qu'il était du devoir de chacun de respecter la volonté du peuple turc et la culture démocratique dont il a fait preuve.

"La plus grande richesse de ce pays est que les citoyens décident qui va gouverner et diriger ce pays".

Le candidat à la présidence de l'Alliance nationale et président du CHP, Kilicdaroglu, a déclaré que "les observateurs des urnes et nos fonctionnaires dans les bureaux électoraux ne devraient jamais quitter l'endroit où ils se trouvent".

"Nous ne dormirons pas cette nuit", a déclaré M. Kilicdaroglu dans un communiqué publié sur ses médias sociaux.

Le Conseil électoral suprême (YSK) a annoncé plus tôt que plus de 64,1 millions de citoyens étaient appelés à voter lors des élections du 14 mai, dont plus de 3 millions d'électeurs à l'étranger.

Les résultats définitifs sont en train d'arriver, plus de 96 % des votes ayant été dépouillés jusqu'à présent. La part de voix d'Erdogan s'élève actuellement à 49,44 %, tandis que celle de Kilicdaroglu est de 44,86 %.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8h00 (0500 GMT) et ont fermé à 17h00 (1400 GMT). Les médias n'ont pas été autorisés à publier des résultats partiels jusqu'à ce qu'un embargo soit levé à 18h30 (15h30 GMT) par le Conseil électoral suprême (YSK).

Si aucun candidat n'obtient plus de la moitié des voix au premier tour, un second tour sera organisé le 28 mai.

Au total, 191 885 urnes ont été mises à la disposition des électeurs dans le pays.

Cinq blocs multipartites sont en lice : l'Alliance du peuple, l'Alliance de la nation, l'Alliance Ata, l'Alliance du travail et de la liberté et l'Alliance de l'union du pouvoir socialiste.