Alors qu’un second tour de l'élection présidentielle sera organisé le 28 mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan, candidat de l’Alliance du peuple, a promis mardi de remporter une victoire écrasante. "Il est maintenant temps de couronner le succès que nous avons obtenu le 14 mai avec une plus grande victoire", a déclaré Recep Tayyip Erdogan sur Twitter.

Des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes dimanche pour élire le président du pays et les 600 membres du parlement.

L'Alliance du peuple a remporté la majorité au parlement, tandis que la course présidentielle se dirige vers un second tour le 28 mai, bien que M.Erdogan ait pris la tête au premier tour.

Erdogan et son plus proche concurrent Kemal Kilicdaroglu, chef du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), et candidat de l'Alliance de la nation composée de six partis d'opposition, s'affronteront au deuxième tour.

"Nous sommes une alliance qui place la volonté nationale et l'amour de servir le pays et la nation au cœur de sa politique", a affirmé M.Erdogan dans un tweet.

Il a ajouté qu'ils ne peuvent rembourser leur dette de gratitude envers la nation qu'en travaillant plus dur.

"La Turquie attend de nous un service, elle attend de l'action. Notre nation attend de nous que nous atteignions ses objectifs", a-t-il ajouté.