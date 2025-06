Le combattant camerounais d'arts martiaux mixtes, Francis Ngannou, a signé un nouveau contrat de partenariat avec la Ligue des combattants professionnels après sa rupture avec la société de promotion des combats UFC.

Ngannou a rompu son contrat avec l'UFC en décembre dernier après avoir déclaré que ses demandes d'assurance maladie et de parrainage personnel avaient été rejetées.

Dans une déclaration vidéo publiée sur sa page YouTube, Ngannou a déclaré : "Le processus a été long et réfléchi et c'est la meilleure décision que j'ai prise, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille".

Âgé de 36 ans, Ngannou combattra exclusivement pour la PFL dans la division des super combats à la carte. Ngannou, qui a battu Stipe Miocic en 2021 pour remporter la couronne de l'UFC, sera également président et actionnaire de la PFL Africa.

En janvier, le président de l'UFC, Dana White, a retiré à Ngannou sa ceinture de poids lourds de l'UFC après la séparation.

Ngannou a un palmarès en arts martiaux mixtes de 17 victoires et 3 défaites, dont 12 par KO.