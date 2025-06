Lorsque deux puissants tremblements de terre ont frappé le sud de la Turquie en février, faisant plus de 50 000 morts, les analystes nationaux et internationaux ont prédit que la catastrophe nuirait aux chances de réélection du président Recep Tayyip Erdogan le 14 mai.

Les résultats des élections leur ont donné tort. Erdogan et son Alliance populaire ont remporté une victoire écrasante dans de nombreuses provinces touchées par le tremblement de terre, y compris l'épicentre de la catastrophe, Kahramanmaras, et d'autres provinces gravement endommagées, telles que Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Kilis et Hatay.

Sur les 11 provinces touchées par les tremblements de terre, Erdogan et son parti AK étaient en tête dans huit provinces lors des élections présidentielles et parlementaires, tandis que Kemal Kilicdaroglu, le candidat présidentiel de l'Alliance nationale et le leader du Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d'opposition de gauche, n'étaient en tête qu'à Adana et Diyarbakir.

Dans le Hatay, Kilicdaroglu a obtenu une légère avance lors de l'élection présidentielle, tandis que le parti AK a obtenu beaucoup plus de voix que le CHP lors des élections parlementaires, avec 34 % contre 28 % pour le parti de Kilicdaroglu.

Le président Erdogan a effectué de nombreuses visites dans les villes touchées par le tremblement de terre et a rapidement lancé un vaste projet de construction dans les régions touchées par le séisme, où des dizaines de milliers de structures se sont effondrées ou ont été gravement endommagées.

Le gouvernement Erdogan prévoit de construire 650 000 unités de logement, dont 143 000 maisons de village dans les zones rurales, où les tremblements de terre ont causé de nombreux dommages à la vie des gens et à leurs biens.

Le gouvernement s'est engagé à fournir au moins 319 000 unités de logement à la population dans un délai d'un an et des milliers de maisons en conteneurs ont également été déployées dans les zones touchées par le tremblement de terre afin de répondre aux besoins d'hébergement de la population.

En ce sens, les efforts croissants d'Ankara pour améliorer les conditions de vie des victimes du tremblement de terre ont semblé porter leurs fruits, les résultats des élections favorisant considérablement l'alliance dirigée par Erdogan et le parti AK dans les provinces les plus dévastées.

Voyons comment ces provinces fortement touchées ont voté le 14 mai :

Kahramanmaras

Cette province méditerranéenne de plus d'un million d'habitants, dont les districts de Pazarcik et d'Elbistan ont été les deux épicentres des tremblements de terre consécutifs du 6 février, d'une magnitude respective de 7,7 et 7,6, a été une victime évidente des séismes.

Près de 72 % des habitants de Kahramanmaras ont voté pour Erdogan lors de l'élection présidentielle, tandis que 22 % seulement ont choisi Kilicdaroglu. Le vote d'Erdogan à Kahramanmaras est presque égal à celui de sa ville natale de Rize, le vote le plus élevé qu'il ait reçu dans toute la Turquie avec 72,79.

En ce qui concerne les résultats des élections législatives, le parti AK d'Erdogan a également obtenu d'excellents résultats, avec près de 48 % des voix contre 16 % pour le CHP. L'allié du parti AK, le parti du mouvement national (MHP), a obtenu 16 %, soit autant que le CHP dans l'épicentre du tremblement de terre.

Erdogan s'est rendu à plusieurs reprises à Kahramanmaras et a souligné dans de nombreux discours que ses habitants, qui ont perdu leurs proches et leurs maisons, ne seraient pas seuls. En mars, M. Erdogan a personnellement assisté aux cérémonies de pose de la première pierre de 7 353 résidences et de 620 maisons de village à Kahramanmaraş.

Rapidement, des immeubles d'habitation ont commencé à voir le jour dans toute la province.

Adiyaman

Cette province du sud-est est depuis longtemps un bastion du parti AK. Comme Kahramanmaras, Adiyaman a également été durement touchée par les tremblements de terre. Cependant, Adiyaman a continué à voter massivement pour Erdogan lors de l'élection présidentielle, avec 66 % des voix. Kilicdaroglu n'a pu obtenir que 31 %.

Lors des élections législatives, le parti AK a également obtenu une large avance sur le CHP, avec 52 % des voix contre 19 % pour le parti de gauche.

Comme à Kahramanmaras, le gouvernement Erdogan a lancé un grand projet de construction à Adiyaman. "Le nombre de maisons que nous construirons à Adıyaman atteindra environ 50 000 et le nombre de maisons de village atteindra 23 640", a déclaré Erdogan, lors d'un discours prononcé en mars dans la province, à l'occasion d'une cérémonie de pose de la première pierre de 4 431 unités d'habitation.

Malatya

Comme Kahramanmaras et Adiyaman, cette province de l'est de l'Anatolie, une région touchée par les tremblements de terre, était également un bastion du parti AK et cette caractéristique n'a pas changé le 14 mai.

69,39 % des habitants de Malatya ont voté pour Erdogan, contre 27,02 % pour Kilicdaroglu lors de l'élection présidentielle. La province a également choisi le parti AK plutôt que le CHP lors des élections législatives, avec une grande marge.

À la mi-avril, M. Erdogan a assisté au lancement d'un grand projet de construction d'appartements à Malatya, où le gouvernement prévoit de construire 70 000 résidences et 25 300 maisons de village pour les survivants du tremblement de terre.

Hatay

Cette province frontalière, qui abrite le port méditerranéen d'Iskenderun, a également été touchée par les tremblements de terre, qui ont détruit de nombreuses maisons, y compris des sites historiques dans le centre de la province, Antakya (Antioche).

Bien que la province ait un maire CHP, la course présidentielle a été serrée dans le Hatay, où Erdogan et Kilicdaroglu ont tous deux obtenu 48 %, le second ayant une faible marge sur le premier.

Mais lors des élections législatives, le parti AK a obtenu 34 % contre 28 % pour le CHP auprès des habitants de Hatay touchés par le tremblement de terre.

Autres provinces

Outre ces quatre provinces, qui figurent parmi les zones les plus touchées par les tremblements de terre selon les normes du gouvernement, Erdogan a obtenu une grande partie des voix présidentielles à Gaziantep (60/35), Sanliurfa (62/32), Osmaniye (62/31), Kilis (66/27) et Elazig (67/28), d'autres provinces touchées par le tremblement de terre, ce qui montre son emprise sur les bastions traditionnels du parti AK.

Dans ces cinq provinces, le parti AK a également remporté les élections législatives avec des marges importantes.

À Adana et Diyarbakir, Kilicdaroglu a remporté la plupart des votes présidentiels. Mais le parti AK a devancé le CHP lors des élections législatives dans la métropole d'Adana.