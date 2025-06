La police allemande a perquisitionné, mercredi, les locaux du journal turc “Sabah Avrupa” à Francfort, et interpellé deux journalistes.

Citant des sources du journal ”Sabah Avrupa”, le correspondant d'Anadolu a rapporté que la police allemande, après avoir effectué une descente dans les locaux du journal, a arrêté son représentant en Allemagne, Ismail Erel, et le secrétaire de rédaction du journal à Francfort, Cemil Albay.

La police allemande a également perquisitionné les domiciles des deux journalistes turcs et confisqué leurs ordinateurs et téléphones.

On ignore encore les raisons et les motifs de la descente effectuée par la police allemande dans les locaux du journal turc, qui a indiqué être en contact à ce sujet avec le ministère turc des Affaires étrangères et des organisations professionnelles.

De leur côté, des sources diplomatiques turques ont souligné que l'arrestation des journalistes est “inacceptable” au regard de la liberté de la presse, indiquant avoir informé les autorités allemandes de l'incident.

Les mêmes sources ont indiqué que l'arrestation des deux journalistes fait l’objet de protestations à Ankara comme à Berlin, soulignant que les contacts sont toujours en cours avec les autorités allemandes pour leur libération