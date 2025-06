Par Abdulwasiu Hassan

Le Ghana est l'un des pays côtiers d'Afrique qui dispose d'énormes ressources en eau, mais qui peine à produire suffisamment de poisson pour la consommation locale.

Elle dépend fortement des importations, ce qui lui coûte cher et prive les pisciculteurs locaux d'importantes opportunités économiques.

Cette situation est décriée par le vice-ministre de la pêche et de l'aquaculture, Moses Anim.

Lors d'un récent événement organisé par la Chambre de l'aquaculture du Ghana, M. Anim a déclaré que son ministère était déterminé à stimuler la production locale et à réduire les importations en raison des inquiétudes suscitées par la situation actuelle.

Comme le rapporte l'agence de presse ghanéenne, il a déclaré qu'"avec tous les défis de l'après-Covid, les pays qui survivront sont ceux qui augmenteront leur capacité de substitution aux importations". Le poisson représente environ 60 % de l'apport en protéines au Ghana.

Les médias locaux ont également cité le vice-ministre qui a déclaré, lors d'un événement organisé à l'occasion de la Journée nationale des agriculteurs en décembre dernier, que le pays dépensait environ 240 millions de dollars par an pour l'importation de poisson.

Le pays ne produit qu'environ 600 000 tonnes sur ses besoins annuels de plus de 1,2 million de tonnes. Les experts estiment que le potentiel du Ghana promet une production encore plus importante.

"Le Ghana possède l'un des meilleurs écosystèmes pour la production piscicole. Nous avons des cours d'eau, des lacs et une bonne topographie pour la construction d'étangs", a déclaré Jacob Adzikah, PDG de la Chambre de l'aquaculture du Ghana, à TRT Afrika.

Il a souligné que cela devrait donner au pays un avantage comparatif dans la production de poisson en Afrique de l'Ouest.

Des poissons en voie de disparition

Malgré les importations et les efforts déployés pour accroître la production locale, l'offre de poisson reste largement déficitaire.

Le problème est historique et il n'y a eu que peu ou pas de progrès dans le passé. La quantité de poissons disponibles dans les eaux de ce pays d'Afrique de l'Ouest diminue, selon les experts.

La pêche illégale dans les eaux territoriales du pays, y compris par des chalutiers étrangers, est l'un des principaux problèmes qui entravent les efforts déployés par le Ghana pour assurer l'autosuffisance en poisson, selon des activistes.

Certains chalutiers pêcheraient illégalement de petits poissons, qu'ils vendraient parfois en mer à des pêcheurs locaux moins privilégiés.

Ce commerce illégal de poisson, connu localement sous le nom de "saiko", serait en train d'épuiser les populations de poissons, de priver le Ghana de revenus considérables et de priver la population de sources de protéines vitales.

Environ 100 000 tonnes métriques de poisson d'une valeur de 50 à 80 millions de dollars ont été vendues dans le pays en 2017 grâce à cette pratique frauduleuse, selon Environmental Justice Foundation (EJF), un groupe qui fait campagne contre la pêche illégale.

En 2021, le gouvernement ghanéen a interdit la pêche illégale et la vente de petits poissons en mer. Mais certains estiment que cette mesure n'a pas permis de sauver la situation, car on craint de plus en plus que la population de poissons du Ghana ne diminue en raison de l'augmentation de la population humaine.

Coût élevé des aliments pour animaux

"Nous approchons du moment où nous importerons du poisson uniquement pour la consommation", déclare le Dr Kamal-Deen Ali, du Centre for Maritime Law and Security in Africa (Centre pour le droit maritime et la sécurité en Afrique), basé au Ghana.

Il a déclaré aux journalistes, lors d'un atelier sur la lutte contre la pêche illégale, que les activités des navires étrangers réduisaient la population de poissons dans les eaux ghanéennes.

Outre la lutte contre la pêche illégale, certains experts estiment qu'il est nécessaire de stimuler la pisciculture locale pour que le pays d'Afrique de l'Ouest puisse assurer son autosuffisance.

Mais les pisciculteurs doivent faire face à de nombreux défis, notamment le coût élevé des aliments pour poissons. Il représente 60 à 70 % du coût total de la production piscicole.

"Les prix des aliments pour poissons ont augmenté de 200 % au cours des huit derniers mois", explique Jacob Adzika, directeur de la Chambre de l'aquaculture du Ghana.

Il y a également un manque de services professionnels de santé piscicole pour les agriculteurs, dont certains n'ont pas les connaissances adéquates pour protéger leurs alevins de la mort.

Nous ferons mieux

"Les taux d'intérêt appliqués lorsque vous empruntez de l'argent à la banque sont très élevés. Ils se situent actuellement autour de 40 %", explique M. Jacob, en évoquant un autre problème.

Le gouvernement ghanéen affirme avoir mis en œuvre des politiques visant à améliorer le secteur de la pêche, notamment une initiative connue sous le nom d'Aquaculture for Fish and Jobs (Aquaculture pour le poisson et l'emploi).

L'initiative a été lancée en 2018 pour fournir des intrants aux pisciculteurs locaux afin d'augmenter leur production.

Le vice-ministre de la pêche et de l'aquaculture Moses Anim avait déclaré que le gouvernement essayait également d'encourager la production locale de poisson en refusant aux importateurs de poisson l'accès direct aux devises étrangères pour les entreprises.

Mais Jennifer Sodji, présidente de la Ghana Aquaculture Association, estime que le gouvernement ghanéen devrait faire davantage.

Les autorités devraient réduire "les tarifs et les taxes dans l'industrie" pour aider à réduire le coût des aliments pour poissons qui sont principalement importés, déclare Sodji à TRT Afrika.

Selon elle, "l'octroi d'incitations" aux pisciculteurs "aidera leurs exploitations à se développer" pour produire du poisson pour le pays. Je pense que nous pourrons faire beaucoup dans ce secteur", conclut-elle.