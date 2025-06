Le Kremlin a annoncé qu'une délégation de pays africains souhaitant présenter leur initiative pour mettre fin au conflit en Ukraine va se rendre à Moscou.

Le porte-parole du Kremlin, a déclaré aux journalistes jeudi que Moscou serait prête à écouter "toute proposition" contribuant à résoudre le conflit.

Cette déclaration intervient quelques jours après que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé qu'un groupe de six dirigeants africains prévoyait de se rendre en Ukraine et en Russie "dès que possible" pour aider à trouver une solution à la guerre.

L'initiative a été élaborée par la Zambie, le Sénégal, la République du Congo, l'Ouganda, l'Égypte et l'Afrique du Sud, a déclaré M. Ramaphosa.

Le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont salué cette initiative et "accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains à Moscou et à Kiev".

L'Afrique du Sud fait partie des nations africaines qui ne se sont alignées ni sur la Russie ni sur l'Ukraine pendant la guerre.