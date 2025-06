Par Mamadou Dian Barry

Ces sélections regorgent de talents. Voici 4 prodiges du football africain qui pourraient faire la différence lors de cette compétition mondiale :

1.Samba Diallo : Le capitaine des U20 du Sénégal a porté son équipe jusqu'au sacre lors du dernier CHAN (Championnat africain de Nations de Football). C'est l'Homme à surveiller chez les Lionceaux. A 20 ans et très habile technique, virevoltant et adroit devant le but, l'ailier du Dyamo de Kiev a récemment annoncé les couleurs face à la presse : "le sacre à la CAN est derrière nous, l’objectif c’est d’aller chercher le trophée mondial". Le Sénégal est dans la poule C avec la Colombie, Israël et le Japon.

2.Daniel Bamaiyi : Le capitaine de l’équipe nationale des U-20 du Nigéria est une valeur sûre. Intraitable en défense Nigériane, il est le véritable leader des Flying Eagles sur la pelouse. Surnommé “le Général”, Bamaiyi est surtout reconnu pour son sens de l'anticipation, sa maturité et son jeu de tête. Ses qualités de défenseur rappellent un certain Sunday Oliseh.

3. Djibril Othman : Le jeune franco-tunisien est un attaquant très talentueux. Il fut un temps cité par la presse sportive française sur les tablettes du Paris-Saint Germain. Djibril Othman avait été étincelant sur les pelouses égyptiennes lors de la CAN. C’est sans doute celui sur qui le sélectionneur tunisien Montasser compte aux avants postes.

4. Adama Bojang : Ce sera la deuxième participation de la Gambie au Mondial U-20. Sa sélection arrive en Argentine forte d'un incroyable parcours lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U20 (finaliste malheureuse face au Sénégal). Chez les jeunes scorpions, l’atout numéro 1 est incontestablement leur avant-centre fétiche de 18 ans, Adama Bojang.