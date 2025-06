Par Kudra Maliro

Des assaillants ont tué trois gardes forestiers et un autre membre de leur convoi lors d'une embuscade dans l'Est de la République Démocratique du Congo jeudi matin, a déclaré l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) dans un communiqué.

Le convoi, escorté par des gardes forestiers de l'ICCN, quittait le village de Kivandya, dans le territoire de Lubero près du parc national des Virunga.

Cette réserve qui abrite la moitié de la population mondiale de gorilles des montagnes menacés d'extinction, est le théâtre d'attaques fréquentes des milices.

"Six autres personnes ont été blessées. L’ICCN a dépêché tous les blessés dans les structures sanitaires pour une prise en charge appropriée et condamne fermement cette attaque qui a visé le personnel civil, les éco-gardes, qui les accompagnent et les populations civiles" déclare l’ICCN.

La quatrième victime était l'un des techniciens qui voyageaient dans le convoi et qui mettaient en œuvre un projet visant à soutenir les communautés autour des Virunga, ajoute l’ICCN.

Les gorilles des montagnes menacés

Les Virunga sont le théâtre des activités des milices qui ont déstabilisé le Nord-Kivu et la province voisine du Sud-Kivu.

La population de gorilles dans cette partie des Grands Lacs est estimée à environ 1004 individus. Il s'agit du seul grand singe qui voit sa population croître.

Plusieurs rangers dont la mission est précisément de protéger les primates ont été tués ces dernières semaines dans le parc national des Virunga, en République Démocratique du Congo.

Georges Muhindo, président de la société civile locale condamne cette énième attaque d'un convoi des éco-gardes.

"Notre crainte est que ces assaillants ont emportés quatre armes à feu à la suite de cette embuscade. Nous demandons au gouvernement de renforcer la présence militaire ici dans le territoire de Lubero" a dit M. Muhindo à TRT Afrika

L'ICCN a mis en garde contre une résurgence de la violence en février après que des militants Mai-Mai présumés ont attaqué une position des gardes forestiers dans les Virunga, faisant un mort et deux blessés.