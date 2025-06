La Turquie célèbre la commémoration d'Atatürk, la journée de la jeunesse et des sports, qui marque le début de la guerre d'indépendance du pays.

Le 19 mai 1919 est le jour où Mustafa Kemal Ataturk - futur fondateur de la République de Turquie - est arrivé d'Istanbul dans la ville de Samsun, sur la mer Noire, pour lancer la guerre qui, quatre ans plus tard, a transformé la nation en la Turquie moderne.

Atatürk s'est vu confier le poste d'inspecteur général des armées ottomanes en Anatolie lorsque Istanbul, alors capitale de l'Empire ottoman, était occupée par les forces alliées.

Il a agi contre les ordres qu'il avait reçus des autorités ottomanes et a déclenché le mouvement qui s'est transformé plus tard en guerre d'indépendance. Il attachait une grande importance à la date à laquelle il avait posé le pied à Samsun et considérait le 19 mai comme son anniversaire lorsqu'on lui demandait de donner une date exacte.

Fête nationale

En 1938, Atatürk a dédié le 19 mai à la jeunesse de la nation turque en tant que Journée de la jeunesse et des sports. Il s'agit d'une fête nationale au cours de laquelle les jeunes participent à des activités sportives et culturelles dans le cadre de cérémonies officielles organisées dans tout le pays.

Les jeunes célèbrent cette journée en visitant Anitkabir, le mausolée d'Atatürk, et en organisant des activités sportives et culturelles.

Dans le cadre des célébrations, le président Recep Tayyip Erdogan se joindra aux jeunes lors d'un pique-nique à Istanbul vendredi.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Mehmet Muharrem Kasapoglu, rencontrera également des jeunes de la République turque de Chypre du Nord et de 81 provinces de Turquie et visitera Anitkabir.

D'autres fonctionnaires et personnalités politiques turques célèbrent également le 19 mai et devraient participer à divers événements au cours de la journée.